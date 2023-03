Este jueves desde las 17 Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabéu por la ida las semifinales de la Copa del Rey. Qué canal pasa el partido en vivo y cómo verlo online y las probables formaciones que Carlo Ancelotti y Xavi Hernández pondrían en la cancha.

Real Madrid y Barcelona se preparan para el primero de los dos duelos que los enfrentará por las semifinales de la Copa del Rey —la vuelta será el 5 de abril en el Camp Nou—.

Barcelona en La Liga, Copa del Rey, Champions y Europa League

Más allá de su reciente derrota de visitante por 1 a 0 ante Almeria, los culés lideran la Liga con 59 puntos, tras 19 victorias, dos empates y dos goles. Los catalanes le sacan 7 de diferencia a su más inmediato perseguidor, justamente el Real Madrid, ante quien sufrieron la otra derrota en el torneo doméstico.

Los muy buenos resultados en el plano local no sirvieron para tapar el enorme descontento por los traspiés internacionales. El Barcelona no solo no es protagonista de la Champions League, sino que hace dos años que no puede pasar de la fase de grupos: en ambas quedó tercero y luego tampoco pudo hacer un buen papel en la Europa League.

Primero no pudo sortear el grupo C de la Champions League —no le ganó ninguno de los partidos al Bayern Múnich y al Inter, los dos que clasificaron— y luego quedó inmediatamente eliminado con el Manchester United.

El camino del Barcelona en la Copa del Rey

16avos. de final: CF Intercity 3 - Barcelona 4

Octavos de final: AD Ceuta FC 0 - Barcelona 5

Cuartos de final: Barcelona 1 - Real Sociedad 0

Real Madrid en La Liga, Copa del Rey y Champions League

Si bien perdió algunos puntos que le permitieron al Barça alejarse en la punta, el Real Madrid atraviesa un momento de mucha más calma que su clásico rival. El Merengue, que tras su empate con Atlético Madrid se ilusionó con la derrota de los catalanes en Almería, suma 52 unidades en La Liga: 16 victorias, cuatro empates y tres derrotas.

En el plano internacional le va excelente: ganó su grupo de Champions League y goleó 5 a 2 a Liverpool en Anfield por los octavos de final, por lo que tiene un pie y medio entre los ocho mejores de Europa. Los Blancos son los máximos ganadores de la competencia con 14 coronaciones —los sigue Milan con 7— y además son los vigentes campeones.

El camino del Real Madrid en la Copa del Rey

16avos. de final: Cacereño 0 - Real Madrid 1

Octavos de final: Villareal 0 - Real Madrid 2

Cuartos de final: Real Madrid 3 - Atlético de Madrid 1

Real Madrid vs Barcelona: por qué canal lo pasan en vivo y cómo verlo online

El encuentro comenzará desde las 17, será televisado por DirecTV Sports y transmitido a través de la plataforma DirecTV GO, por lo que es exclusivo para los clientes de la mencionada empresa.

Las probables formaciones de Real Madrid y Barcelona

Real Madrid: Courtois, Nacho, Rüdiger, Militao, Carvajal, Camavinga, Valverde, Modric, Kroos, Vinícius y Benzema. DT: Carlo Ancelotti.



Barcelona: Ter Stegen, Balde, Koundé, Araújo, Christensen, Busquets, De Jong, Kessié, Gavi, Ferran Torres y Raphinha. DT: Xavi Hernández.



Las bajas de Real Madrid

Ferland Mendy: lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda.

Rodrygo Goes: lesión en el músculo piramidal izquierdo (podría ir al banco).

David Alaba: lesión en el bíceps femoral derecho.

Las bajas del Barcelona

Robert Lewandowski: sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



Pedri González: lesión en el recto anterior de la pierna derecha

Ousmane Dembelé: lesión en el recto anterior del muslo izquierdo

