Rosario Central, uno de los animadores del certamen, visitará este viernes a Sarmiento de Junín, en el inicio de la sexta fecha de la Liga Profesional.





El partido tendrá la presencia de socios del club local y habrá 1.000 entradas para no socios, luego de la reunión entre los organismos de seguridad locales, la Aprevide y Sarmiento.



Es que en el Verde hay una interna fuerte en la barra brava, que ya trajo peleas en el partido pasado de local contra San Lorenzo en la tribuna cabecera entre las dos facciones: "La Banda del Oeste" y "La Barra del Cemento".



Con relación a lo deportivo, Rosario Central lleva 10 puntos sobre 15 posibles y cambió completamente su imagen desde la llegada de Miguel Angel Russo al banco de suplentes.



El conjunto rosarino presentará un cambio obligado por la lesión de Francis Mac Allister, quien será reemplazado por el experimentado Walter Montoya, uno de los mejores en el puesto central durante el semestre pasado.



Todo lo contrario sucede con Sarmiento, de buen andar en la temporada pasada, pero acumula cuatro derrotas en su casa, seis sin ganar en esa condición y está cerca de la zona de descenso, apenas dos puntos arriba de Platense.



De hecho, el entrenador Israel Damonte tiene a Jean Pierre Rosso lesionado, a Emiliano Méndez con una molestia muscular y a Javier Toledo con un golpe en su codo izquierdo.



En sus respectivos lugares ingresarían Gabriel Díaz -uno de los talentos de la reserva-, Nicolás Femia y Lisandro López, que cumplió 40 años esta semana.



El encuentro se jugará desde las 20 (TV: TNT Sports) en el estadio Eva Perón de la ciudad de Junín.



El Pincha quiere ganar en Santa Fe

Unión de Santa Fe recibirá desde las 20 (TV Pública) a Estudiantes de La Plata con el desafío de conseguir una victoria para evitar quedar en la última posición de la tabla de posiciones de la Liga Profesional.



El Tatengue viene de perder con San Lorenzo en condición de visitante y se ubica 26° con tres unidades, una más que Colón y Atlético Tucumán, ambos con dos puntos.



Con miras al partido con Estudiantes, el entrenador uruguayo Gustavo Munúa -quien podría ser despedido si Unión no se queda con los tres puntos- no contará con el defensor Franco Calderón (expulsado en la caída ante el Ciclón) y su lugar será ocupado por Federico Vera.



Además, el técnico tatengue volverá a la línea de cuatro defensores con Oscar Piris y Claudio Corvalán como zagueros centrales.



El Pincha, por su parte, empató en La Plata con Sarmiento de Junín en el último compromiso y se encuentra 19° con cinco puntos.



El director técnico Abel Balbo no tendrá a disposición al delantero Guido Carrillo, quien en el empate frente al Verde juninense perdió tres dientes producto de un choque con Javier Toledo, y en su reemplazo entraría Mauro Boselli.



Otro de los cambios podría ser el regreso del lateral derecho Leonardo Godoy, quien se perdió el último partido por una lesión muscular, en lugar de Eros Mancuso.