"Papi, contigo no busco amor, sólo quiero tu aparato reproductor", así de directo y concreto es el primer mensaje que escuchamos de la voz de la cantante al mando de este dúo conformado por Yajaira La Beyaca, artista travesti venezolana, y el músico y productor colombiano Genosidra. Este combo bailable latino mortal no te deja quieto de principio a fin, sólo hace falta darle play a este EP.

En el Epic Poemarío según reza la gacetilla de prensa que acompaña el lanzamiento, detectamos que mucho del material nace de la prosa lengua larga de La Beyaca. Es claro que un track como VNK3K (léase: veneka, forma despectiva en la que suele llamarse a lxs venezolanxs) nace de la pluma filosa de la Yajaira para terminar en las manos maestras de Genosidra que sensible y salvajemente aumenta y enciende la musicalidad de los versos en una changa-tuki guarachera (dixit) sin igual.

"Doy miedo, miedo como una pistola llena de bala' que te apunta directo a la cabeza y no dispara, soy así porque no tuve otra' opcione', nací pobre, negra, veneca y en mi vida en maricone' porque soy fuerte, fuerte como el primer trago de una botella de anís, fuerte como el olor a gasolina, asfalto y pipí", así de directo es el poema que abre la canción que luego se transforma en una jam electrolatina frenética e hiper perreable. Un material discográfico tan sintonizado con la pista urbana contemporánea no sorprende demasiado viniendo de la mano de un colectivo artístico como lo viene siendo Hiedrah en los últimos diez años. Para celebrar esta década ganada en perreo, pensamiento y sentimiendo sudaka no estaría nada bien perderse los festejos del once de marzo en una nueva edición de esta fiesta en la discoteca Deseo de esta ciudad. Hasta la pista siempre.