Durante la noche del 27 de febrero, efectivos policiales levantaron la carpa que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) Mendoza tenía instalada frente a la Legislatura provincial en reclamo de mejoras salariales.

Este viernes, el secretario General de CTA Mendoza, Gustavo Correa, criticó la actitud "represiva" del gobierno de Mendoza, conducido desde 2019 por el radical Rodolfo Suárez. "Lo que les molesta es que estemos movilizados. La actitud del Gobierno es reprimir permanentemente cualquier actitud que sea distinta al pensamiento hegemónico", afirmó Correa en AM750.

En esa línea, Correa dijo que "en Mendoza no se puede pensar libremente". "Si pensás distinto y levantás la voz, te persiguen, con una actitud del gobierno de la provincia con (el exgobernador Alfredo) Cornejo a la cabeza", agregó en diálogo con Branca de vuelta.

Por otra parte, el dirigente sindical se refirió a los bajos que tienen los docentes en la provincia. "Estamos en un piso provincial de cerca de 95 mil pesos, y es lo mismo para una docente que recién inicia y para alguien con doce años de antigüedad", detalló.

Además, se refirió a la falta de inversión en la infraestructura educativa de la provincia. "Hay alumnos que se sientan en tachos de basura porque no tienen dónde hacerlo. Y otros llevan su propia frazada porque no tienen calefacción. El Gobierno desinvierte en la educación, y se nota. No hay baños y edificios en condiciones", explicó.

"Cuando vos mirás los datos, en la región Cuyo Mendoza es la provincia con menos inversión tiene por alumno, 94 mil pesos. La Rioja tiene 116 mil pesos, San Juan, 103 mil y San Luis, 102 mil. Y estamos en el pelotón de las cinco provincias que más producen en Argentina", concluyó.