Gimnasia y Colón siguen dando tumbos. Igualaron 0 a 0 en el Bosque platense en un partido intenso pero con pocas situaciones de gol y en el que la vuelta de Néstor Gorosito a La Plata fue la mejor noticia de la tarde. El ex técnico de Gimnasia fue recibido de buena manera por los jugadores y el público local.

El resultado le modificó poco y nada a los dos su pobre actualidad. El empate lo dejó a Gimnasia con cinco unidades en la Liga Profesional en sus primeras seis fechas. En tanto que Colón sumó su segundo empate consecutivo pero sigue sin ganar en lo que va del campeonato.

"La sensación es de bronca porque el equipo hizo méritos para ganar", manifestó Sebastián Romero, el técnico gimnasista, en la conferencia de prensa posterior. Por su parte, Gorosito señaló que "no me gustó el primer tiempo que hicimos. No admito que un equipo mío esté tan parado en la cancha".