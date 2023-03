El octavo y penúltimo capítulo de la exitosa serie The Last of Us se estrena este domingo en todo el mundo a través de la señal de cable de HBO y, al mismo tiempo, se lo subirá a la plataforma de streaming de la marca, HBO Max, para su reproducción on-demand.



El flamante episodio, que anticipa el fin de la primera temporada de la reconocida producción, lleva el nombre de "Cuando estamos en necesidad", y se visualizará y se subirá a HBO y HBO Max, respectivamente, a las 23 hora argentina.

En el adelanto publicado, se la ve a Ellie (Bella Ramsey) acompañando a Joel (Pedro Pascal), quien se encuentra herido, en una casa abandonada en la localidad de Utah, estado de Colorado (EEUU). En ese contexto, la joven es sorprendida por personas pertenecientes a lo que parece ser una comunidad religiosa en el medio del bosque, por fuera de las zonas de cuarentena.

Algunos de ellos no están dispuestos a ayudar a Joel y a Ellie, y se disponen a buscarlos para matarlos.

La primera temporada de la adaptación del renombrado videojuego de PlayStation cuenta con nueve capítulos y se extenderá hasta el 13 de marzo, ya que cada episodio se estrena los domingos, a excepción del quinto capítulo, el cual se estrenó un viernes para evitar coincidir con la celebración del Super Bowl, el partido final del campeonato de la National Football League (NFL).



The Last of Us: qué ocurrió en el episodio anterior

Durante el séptimo episodio, llamado "Dejado Atrás", se ven los intentos de Ellie por curar la herida de Joel, quien fue apuñalado por delincuentes con un bate de beisbol roto, cuando arribaban a un hospital de Utah, donde supuestamente estaban ciudadanos de "Las Luciérnagas", el grupo que busca recuperar la democracia y que es la opositora de FEDRA.

El capítulo recorre la historia de la infección (y posterior inmunidad) de Ellie y su tiempo en la escuela militar FEDRA, a la que asistió con su mejor amiga, Riley (Storm Reid).

¿Habrá segunda temporada de The Last of Us?

The Last of Us tendrá una segunda temporada, confirmaron desde HBO, tras el gran recibimiento que obtuvo la primera parte, ya que la propuesta se transformó en el estreno más visto de la plataforma en su primer día, superando a "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones", y a la segunda temporada del célebre drama juvenil "Euphoria".

La segunda entrega abarcará los eventos de The Last of Us Season II, el segundo videojuego publicado en 2020, y se situará unos cuatro años después de que Joel rescatara a Ellie de las manos de las Luciérnagas, grupo que estaba dispuesto a sacrificar a la adolescente ante la posibilidad de desarrollar una vacuna que salvaría la humanidad.

En esta etapa, él tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones y la distancia crecerá entre ambos cada vez más. El reparto del segundo envío no está confirmado aún, pero se puede avizorar que la joven versión de Ellie, tendría 19 años en esta nueva temporada.

