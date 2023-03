Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta salieron de nuevo a responsabilizar al gobierno nacional por la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad de Rosario, donde en la madrugada del domingo un niño de 11 años fue asesinado y otros tres menores resultaron heridos al ser baleados por un hombre que disparó hacia un grupo de personas que estaban frente a un kiosco. Bullrich cargó contra el presidente Alberto Fernández, y sostuvo que su culpa es permitir el uso de teléfonos celulares en las cárceles. También Rodríguez Larreta habló del tema; buscó despegarse de Bullrich pero le pegó al gobierno nacional. Aseguró que el avance del narco no sólo se da en Rosario “sino también en el Conurbano y en Córdoba”, y sostuvo que él, en la ciudad de Buenos Aires, ha logrado bajar los crímenes vinculados al narcotráfico, “por ejemplo en el barrio 31”.



La semana pasada, cuando el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, recibió en su frente una balacera, el problema de la narcocriminalidad se instaló en la campaña nacional. El tremendo hecho de este domingo, con un niño muerto y otros tres chicos heridos, no fue comentado aún desde el gobierno nacional. Sí lo sumaron rápidamente a sus intervenciones públicas Bullrich y Rodríguez Larreta.

Bullrich

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad de Macri subió a sus redes la crítica a que en las cárceles se permita el uso de teléfonos celulares.



“Presidente Fernández: por una ley de nuestro Gobierno, las comunicaciones en las cárceles están prohibidas. Violan la ley y usted no hace nada. Hoy mataron a tiros en Rosario a un chico de 11 años e hirieron a otros tres. ¿O ya se rindió, como hizo su ministro de Seguridad?”, tuiteó.

En el posteo agregó el articulado de la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares a los presos y dispone instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal.

Hace unos días, Bullrich ya había asegurado que el gobierno nacional "abandonó a Rosario, empoderado a los narcos y discontinuado” todo lo realizado por Juntos por el Cambio “entre 2016 y 2019", es decir en su gestión como ministra de Seguridad de Macri. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, recordó sin embargo que durante su gestión, Bullrich “no puso un puto radar en la frontera”.

Rossi es rosarino. Durante el fin de semana amplió su réplica, y en un reportaje al diario El Litoral le pidió a la candidata PRO que no “caranchee” sobre el tema.

Larreta

También Rodríguez Larreta responsabilizó a Alberto Fernández, pero tratando de diferenciarse de Bullrich y pegando hacia dentro de su propio espacio. “Si yo fuera presidente me hubiera ocupado del tema, jamás escuché que haya tomado el tema como prioridad”, dijo este domingo.



Diferenciarse de su adversaria interna le llevó más tiempo. “Cuando dicen que estos temas complejos se solucionan con una medida.. no es así, no se trata de una sola medida”, señaló. En esa línea, se opuso a la idea de mandar el ejército a actuar contra el narcotráfico, como propone Bullrich. “El ejército no está preparado para combatir a los narcos”, señaló Larreta. Su argumento no tuvo nada que ver con que la ley prohíba al Ejército hacer seguridad interior ni con los resultados desastrosos que este tipo de medida tuvo en países como Colombia y México, sino que el argumento de Larreta es el entrenamiento. “Tenés que tener gente entrenada para eso, y está mucho más cerca de ese entrenamiento la Gendarmería. Lo que sí se puede hacer es mandar al ejército a cubrir las fronteras, que hoy son un colador; con eso liberas a gendarmes que hoy están en las fronteras, y los gendarmes sí pueden ir a fortalecer la pelea contra el narco”.

Medidas

Desde el oficialismo no hubo declaraciones. La jefatura de Gabinete, dijeron sin embargo fuentes de gobierno, está trabajando en una serie de medidas. Una es la apertura de una delegación de la Unidad de Investigaciones Financieras en Rosario, destinada a investigar el lavado de dinero, clave para cortar los negocios generados por la venta de drogas. Esta había sido una de las medidas solicitadas por el gobernador Oscar Perotti a Agustín Rossi. La creación de esta oficina necesita de una serie de decisiones, tanto de logística -encontrar el lugar donde va funcionar, dotarla de fondos- como de acceso a la información.

A su vez, en la Cámara de Diputados, oficialismo y oposición, acordaron dar tratamiento en comisión, este miércoles, a un proyecto de fortalecimiento de la justicia penal de Santa Fe.

El proyecto busca crear 13 cargos de fiscal federal, cuatro defensorías y seis juzgados federales. También crea seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales, en el contexto de fuerte incremento de los homicidios y el narcotráfico.

Finalmente, está en análisis que el gobierno nacional envíe un refuerzo de efectivos federales a Rosario. Así se lo pidió el presidente al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En la ciudad desde hace un año hay mil efectivos de Gendarmería, que trabajan en coordinación con las fuerzas provinciales.