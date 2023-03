El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, realizó este domingo una práctica de fútbol en el estadio Monumental con la inclusión de Matías Suárez y Emanuel Mammana, quienes podrían volver a la lista de convocados para jugar ante Racing de Córdoba por Copa Argentina el próximo miércoles.



Suárez no había podido jugar ningún partido en lo que va del año por la sinovitis crónica en la rodilla derecha y Mammana no jugaba desde la lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que sufrió tras ser titular en el debut por la Liga Profesional ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.



Ambos jugadores recibieron el alta médica la semana pasada con trabajos a la par del resto del plantel, y dependerá de la evolución de las próximas 48 horas para que el entrenador los tenga en cuenta de cara al compromiso ante la "Academia" cordobesa.



En el ensayo ante la reserva jugaron Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Elías Gómez; Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino y Pablo Solari; Miguel Borja y Lucas Beltrán.



En tanto que para la reserva se sumaron Franco Petroli, Mammana, Tomás Castro Ponce, Franco Alfonso -que luego pasó al equipo de Primera- y Suárez, quien estuvo en los primeros 30 minutos y luego fue reemplazado por Agustín Fontana.



El partido -que se jugó en dos tiempos de media hora- terminó 2-0 con doblete del colombiano Borja. Tras el entrenamiento los jugadores fueron licenciados para tener descanso mañana y regresar al trabajo el martes.



Por otro lado, dos jugadores históricos del plantel de River Plate, Milton Casco y Enzo Pérez, quienes no terminaron el partido ante Lanús, trabajaron de manera liviana y con cuidados, de cara al encuentro del miércoles por Copa Argentina ante Racing de Córdoba.



Casco recibió una "paralítica" y salió a poco de empezado el segundo tiempo; en tanto el capitán dejó el campo de juego por desgaste físico a mitad de la segunda etapa. Ambos hicieron tareas regenerativas en el Monumental.



Demichelis definirá en los próximos días si les da descanso o continúan en el equipo tanto Casco como Pérez, quien junto con Ignacio Fernández y Franco Armani son los únicos que jugaron de titulares todos los partidos.



El equipo que quedó concentrado tras la victoria 2-0 ante Lanús por la sexta fecha de la Liga Profesional se entrenó en el Monumental con tareas regenerativas para los que jugaron más minutos.



Este martes, tras el entrenamiento de la tarde, la delegación millonaria viajará en vuelo chárter a Santiago del Estero, en donde jugará el miércoles a las 21.30 contra Racing de Córdoba.



Luego del partido en el estadio Madre de Ciudades, el equipo regresará a Buenos Aires para entrenar el mismo jueves, ya que el domingo 12 jugará en el Monumental por la séptima fecha de la Liga Profesional ante Godoy Cruz.