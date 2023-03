Pasadas algunas horas, en la previa del Día Internacional de la Mujer y luego de que Alberto Fernández anuncie el envío de fuerzas militares a Rosario, el senador bonaerense Joaquín De La Torre le pidió al Presidente que "cierre el ministerio de la Mujer". El hombre que busca apalancar su figura detrás de la candidatura de Patricia Bullrich, se sumó así a lo dichos del otro presidenciable amarillo, Horacio Rodríguez Larreta, que ayer dijo que cerraría esa cartera en caso de llegar a la Presidencia.

En su cuenta de Twitter, el precandidato a gobernador escribió: "Al fin nos hace caso. Ahora falta que cierre el ministerio de la Mujer y gaste esa plata en la guerra contra el narcotráfico". Sin lugar a dobles lecturas.

A tono con los discursos libertarios más extremos, De la Torre hace de su filosa verba un eje de su campaña, que apunta al amplio abanico de minorías que él denomina "los progres". De allí su predilección por Bullrich, quizás la referente nacional más a tono con esas posturas. El famoso "Basta de Todes" es uno de sus slogan más conocidos, que empapela rutas y calles de las principales arterias porteñas y bonarenses.



En diálogo con BuenosAires/12, el senador provincial de Juntos por el Cambio ya había expresado que en su gobierno "la política de género no sería un prioridad" debido a que "hay cosas mucho más importantes para tratar con urgencia", las cuales se dividen en "el orden, el trabajo, la inseguridad".



Ahora, en medio del 8M, compartió un video en las redes en las que mujeres de su espacio nuclean sus ideas detrás de un hashtag dirigido a la cartera que él pide cerrar: #NoHablesEnMiNombre.

"Soy mujer y el Estado no me tiene que proteger, ni dar, ni sacar nada"; “Soy mujer y no quiero que el Estado gaste mi plata en ministerios inútiles, en viajes a la ONU y en marchas del odio” y “No quiero que mis hijos sean adoctrinados en escuelas con ideología de género”, son sólo algunas de las frases que se escuchan en el posteo del senador que en verdad forma parte del peronismo pichettista, pero que enarbola su campaña apoyado en las figuras de Bullrich y Mauricio Macri.