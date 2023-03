“Encantamientos hipnóticos” para “esta sociedad plagada de divisiones e hipocresía” es lo que planea conjurar la indie-rocker Lael Neale en Star Eaters Delight, inminente tercer álbum que saldrá en los próximos días. Hasta entonces queda el spoiler: “In Verona”, una canción embriagadora, atípica, de ¡8 minutos! donde -sobre un patrón de piano letárgico, repetitivo, y oleadas de sintetizadores- la norteamericana evoca fatídico versus shakesperiano: los Montesco contra los Capuleto. “In Verona / Where we laid / Our perfect death”, lamenta la chica Neale sobre los desventurados amantes adolescentes.

Indigo De Souza

No es precisamente el amor furtivo sino la inocencia perdida lo que trae a Indigo De Souza por el camino de la melancolía en “Younger & Dumber”, bellísima balada country-pop donde esta veinteañera de North Carolina se aleja del indie rock y prueba otros paisajes sonoros para dispensar un relato catártico y arrollador, con el corazón en un puño, sobre cuán difícil resulta crecer y tener que lidiar con “un mundo brutal signado por el dolor y la violencia”, en sus propias palabras.

Zaho de Sagazan

Zaho de Sagazan, joven revelación bretona que se ha labrado fama de pepita de oro a fuerza de primeras versiones y composiciones durante el pasado año, se deja invadir por la tristeza en “Tristesse”, antesala de La symphonie des éclairs, su álbum debut. En clave electrónica, el tema va de suponer que se dominan las emociones y darse cuenta que no siempre se está en control de los sentimientos, según explica esta cantante y pianista francesa de ascenso meteórico.

Beabadoobee

Mientras tanto, Beabadoobee (nom de plume de la filipino-británica Bea Kristi) ve el mundo color pastel en Glue Song, balada indie-pop donde abraza sin reparos su costado más cursi. “Don't forget to kiss me / Or else you'll have to miss me”, recuerda la flechada artista a su cariñito en este single azucarado que compuso durante sus recientes giras por Asia y Australia.

Eilen Jewell

Muy distinto es el caso de la cantautora folk-blues-country Eilen Jewell, que pasa de página con “Crooked River”, río que efectivamente existe en su Idaho natal y que le sirvió de refugio, además de adecuada metáfora para describir cómo las cosas se fueron torciendo cuando tanto su matrimonio como su banda se fueron a pique. La estadounidense se guareció en la naturaleza, y en ese remanso fue encauzando sus circunstancias, con ayuda del agua que todo lo purifica. “Wash my hands, wash my sins / Let me shiver in your ruthless wind / Take me down, take me in / Oh, you Crooked River”, se encomienda en este anticipo de Get Behind The Wheel, su noveno disco de estudio.

Jessie Ware

El 28 de abril Jessie Ware estrena su quinto elepé, el esperado That! Feels Good!, sucesor de What’s Your Pleasure?, ponderada obra de 2020 que se aproximaba al funk y la música disco de los 70s y 80s. Géneros que volvería a visitar en su venidero álbum, a juzgar por el jubiloso “Pearls”, corte que -sin medias tintas- invita a evadirse en la pista de baile, a soltarse y perder las inhibiciones. “Shake it 'til the pearls get lost”, propone la cantante y compositora inglesa que -impetuosa- ruega encarecidamente “Offfff, let me go! Let me dance!”, mientras, virtuosa, presume de unos agudos notables. Ware cuenta que el track está inspirado “en divas como Donna Summer, Evelyn Champagne King, Teena Marie y Chaka Khan, y supongo que intenta mostrar -con ligereza- todos los sombreros que intento llevar, normalmente al mismo tiempo”. O sea, los de madre, amante, laburante, entre otras etiquetas que se endilga la dama que se arrebata nomás poner un pie en la discoteca. Una pasada.

Arlo Parks

Hace poco más de un mes, la pelicorti británica Arlo Parks presentaba el sencillo “Weightless” donde, a caballo entre el indie-pop y el R&B, hablaba sobre “la penosa experiencia de preocuparse sobremanera por quien solo te ofrece pequeñas migajas de cariño”. Al single le ha seguido el flamante y más luminoso “Impurities”, tema donde la artista presta su ternura y franqueza a celebrar la idea misma de comunidad, el rodearse de personas que te abrazan y elevan por tus luces y tus sombras. “You’re the rainbow in my soap/ You noticе beauty in more forms than most”, entona la brillante chica de 22, que asimismo reconoce: “I radiate like a star, like a star, star, star / When you embrace all my impurities”. Vale decir que ambas canciones serán parte de My Soft Machine, disco que verá la luz a fines de mayo, siguiendo el éxito de su aclamado Collapsed in Sunbeams, elepé de 2021 que le valiera el prestigioso premio Mercury, además del sentido elogio de Lilly Allen, Florence + The Machine, Billie Eilish, etcétera.

Boygenius

Y además… “Caution to the Wind”, el nuevo sencillo de Everything But The Girl, mítico dúo integrado por Tracey Thorn y Ben Watt que ya había anunciado su sorpresivo retorno a fines de 2022, tras casi un cuarto de siglo sin publicar material original; más precisamente desde Temperamental, de 1999. Y otro muy comentado regreso: el de Boygenius, súpergrupo (aunque la etiqueta les repatee) de Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker, que aúnan talento y publican “Not Strong Enough”, el track más colaborativo de los cortes que vienen publicando estas últimas semanas, parte de The Record, disco que saldrá a fines de marzo.