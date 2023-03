En el marco del 8 de marzo, las calles de la ciudad de Salta se llenaron nuevamente de mujeres cis y personas que se reconocen en la comunidad LGBTTIQ. Si bien desde la Asamblea Transfeminista de Salta se definieron varias demandas, en las horas de caminata se destacaron la denuncia por la persistencia de los femicidios en la provincia y la exigencia de que la administración de justicia aplique perspectiva de género y derechos humanos.

El clima general fue de bronca y dolor, sobre todo por el reciente femicidio de Lorena Alejandra Cardozo, la joven de 24 años encontrada el 3 de marzo en el vertedero San Javier de la capital salteña. Las mayores manifestaciones de repudio se dieron en la Central de la Policía y la Catedral Basílica, ésta última vallada desde las primeras horas de ayer.

Nerina Rivera, que es parte de la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia Contra las Mujeres, dijo que la manifestación de ayer se dio porque "muchos derechos que han sido luchados por cientos de mujeres hoy están siendo vulnerados". "Desde 2014 venimos padeciendo que en la provincia de Salta se haya declarado la emergencia en violencia de género, pero, sin embargo, las mujeres siguen siendo asesinadas en manos de hombres violentos y machistas", cuestionó.

Contó que las veces que acompañan a las mujeres que quieren radicar denuncias por violencia de género, los efectivos policiales de las comisarías no quieren recibir las denuncias. "Estamos hartas y necesitamos que se den respuestas a nuestras problemáticas", dijo al insistir en que no quieren que se naturalice que todos los días aparezca una mujer asesinada por razones de género.

En la manifestación, y como viene ocurriendo desde hace varios años, estuvieron familiares de víctimas de femicidio, como Paola Tacacho y Fabiana Arismendi, ambas asesinadas en 2020. Esta vez se sumaron los parientes directos de Lorena Alejandro Cardozo, quienes exigieron celeridad a fiscales y jueces.

El padre de Lorena, Carlos Cardozo, pidió justicia para su hija e insistió en "que se investigue todo" y manifestó su temor a que "quede en la nada". La familia tiene fuertes sospechas del exnovio de la joven, ya que aseguran que fue la última persona que la vio con vida. Sin embargo, la fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, informó este lunes que hasta el momento no se produjo la detención de ningún sospechoso.

El medio digital Modo Juana recordó que, en lo que va del año, son 8 las muertes de mujeres que investiga la Justicia, de las cuáles 3 podrían ser suicidios. Además de que cada dos días se inicia un proceso judicial por abuso sexual y violencia de género. Varias de estas cifras fueron leídas en el recorrido. La violencia que exponen estos datos explica la indignación en las puertas de la Central de Policía, donde las mujeres se detuvieron y reclamaron las fallas en el accionar de las fuerzas de seguridad.

En las puertas de la Central de Policía.

Acompañadas por el canto: "yo sabía, yo sabía, que a los violadores, los cuida la policía", expresaron su descontento por los diversos casos de femicidios que involucran a efectivos, los permanentes abusos de autoridad y la revictimización constante que encuentran desde la Policía de Salta. Según el Ministerio Público Fiscal, en lo que va del año, hay dos policías involucrados en abusos y dos fueron denunciados por violencia de género.

"Volvemos a pedir por el Ni una Menos porque estas manifestaciones nos llaman a seguir reclamando por nuestras vidas", expresó la referente de Nuevo Encuentro, Abigail Velázquez. Además, aseguró que deben cumplirse las legislaciones que protegen y acompañan a las infancias y adolescencias, como la ley de Educación Sexual Integral, que ha posibilitado que se visibilicen casos de abuso sexual en las infancias. No obstante, su implementación no se cumple en toda la provincia, en muchos casos debido a un fuerte lobby de la Iglesia Católica para no garantizarla.



Desde la Central de Policía el clima se tornó mucho más caldeado y los cánticos se fueron haciendo más fuertes cuando llegaban a las inmediaciones de la Catedral Basílica, última parada, que se encontraba vallada desde las primeras horas de ayer. En el lugar se repudiaron los abusos sexuales perpetrados por curas y exigieron que las autoridades eclesiásticas dejen de encubrirlos.

También repitieron la consigna: "Iglesia y Estado, asunto separado" y se produjo un forcejeo entre los efectivos y las manifestantes, en cuyas circunstancias cayó una de las vallas de más de dos metros de altura hacia el lado de los policías. Esto provocó que varias mujeres pasaran las vallas y hubiera nuevos forcejeos.

Por la igualdad salarial

Otra de las demandas más reiteradas fue la necesidad de garantizar la autonomía económica e igualdad salarial para las mujeres y disidencias. Durante toda la marcha circuló una mujer envuelta en un mameluco blanco que levantaba la consigna: "Si sufrís violencia económica, ¡pintame!".

La Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre 2022, realizada por el INDEC dejó en evidencia que sólo hay un 48% de mujeres activas en el trabajo pago en Salta. Entre esas mujeres que tienen un trabajo remunerado, se cuentan las que tienen a su cargo gran parte de las tareas de cuidados en sus hogares. Según la encuesta, estas tareas son realizadas por un 73% de mujeres, y solo un 27% de varones.

En cuanto al trabajo informal, después de la pandemia de la covid-19, las mujeres salteñas encuentran más trabajos sin aportes previsionales. En 2022, mantuvieron una informalidad del 54,8%, mientras que en los varones fue del 50,7%.

La directora general del área de Género del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Luciana Módica, aseguró que "aún quedan muchas brechas económicas que tenemos que seguir peleando todas las mujeres y personas de la diversidad".

En ese sentido, destacó la labor que vienen realizando las mujeres que viven en barrios populares que son las que tienen mayores tareas de cuidado a su cargo. No sólo se refirió a las demandas en sus propios hogares, sino también a las tareas de cuidado comunitario, como los comedores. "Hay que reconocer que esas tareas son trabajo y que tienen que tener una remuneración", expresó.

Acto seguido, recordó que desde el año pasado se encuentran militando la aprobación una ley nacional de Sistema Integral de Cuidados. "Ojalá este año se pueda aprobar porque generaría muchos puestos de trabajo y motorizaría aún más la economía argentina", sostuvo.