Por la aparición de alacranes este miércoles en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg de la Ciudad de Buenos Aires, conocida popularmente como el "Lengüitas" del barrio de Palermo, la Asociación Cooperadora de esta institución se encendió las alarmas y pidió a la rectora la “suspensión de actividades” y la “urgente fumigación" del edificio, circunstancia que “no es nueva y que se registró en años anteriores”.

Frente a la preocupación de la comunidad educativa y de los familiares de los estudiantes secundarios, el especialista en arañas y alacranes Luciano Peralta explicó al programa "Segunda dosis" de Radio 10 qué tan común es ver a estos artrópodos en la Ciudad, cómo identificar a la especie más peligrosa, cuáles son los riesgos de su picadura, y qué hacer en caso de encontrarse con uno.

Alacranes en CABA: ¿es común encontrárselos?

"Sí, desde hace bastante tiempo", aseguró Peralta, quien detalló que si bien la especie que tomó por sorpresa a la institución porteña "es originaria de un poco más al norte del país" y se ve con frecuencia "en la zona del Chaco", desde hace "varias décadas" logró expandirse "hacia el sur". "Llega más o menos hasta la ciudad de La Plata inclusive un poco más al sur. En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, es muy común hace mucho tiempo”, aseveró.

Además contó que los alacranes viven generalmente escondidos "en desagües o alcantarillas" y señaló que "salen a la superficie en estas épocas de calor", entre fines de octubre y el final del verano.

¿Qué condiciones favorecen la aparición de alacranes? "El calor y la humedad", aseguró el especialista. "Por eso este año, que fue un poco más seco el verano, casi no se vieron, pero ahora que llovió y volvió a hacer calor se dio la situación ideal para que salgan. Por eso se están viendo más", indicó.

¿Qué tan peligrosos son los alacranes?

El experto en arácnidos y artrópodos detalló que la especie del Lengüitas "es venenosa", y por ende, "peligrosa". Sin embargo, consignó que el peligro de una picadura "va a depender del estado de salud del peso corporal" de cada persona, y precisó: "Es peligrosa para niños que pesen menos de 30 kilos".

“Si bien esta escuela es secundaria y hay un riesgo menor, ya que sería más grave la aparición de los alacranes en una escuela primaria o un jardín de infantes, de todos modos se pueden tomar medidas”, opinó Peralta.

Así todo, explicó que "no es una especie agresiva" y que por eso no buscará picar a las personas si no se siente amenazado.

“El problema es, por ejemplo en una casa, si uno anda descalzo o en ojotas y que lo pise. En una escuela u otro lugar el peligro está en si alguien lo toca con la mano, se defiende con el aguijón", precisó.



También aseguró que son "bastante malos trepando", por lo que no es común verlos en las paredes, pero sí en el suelo.

Cuáles son los riesgos de una picadura de alacrán

En menores que pensen menos de 30 kilos, las consecuencias de una picadura de alacrán venenoso puede ser "mortal", pero en los adultos, el riesgo es mucho menor. "Si es en un adulto no hay riesgo, el riesgo está en los menores", enfatizó Peralta.

“En el norte del país la misma especie tiene un veneno más fuerte y hay casos más graves de picaduras”.

Es fundamental la rapidez de la consulta, sostiene el Ministerio de Salud en su sitio web. Se recomienda colocar hielo en el sitio afectado para aliviar las molestias mientras se transporta a la persona un hospital de referencia para ser atendida y evaluada a la brevedad y, si fuese necesario, que se le aplique el antiveneno antiescorpiónico para neutralizar la toxina.

Cómo identificar al alacrán más peligroso

"No hay que guiarse del color del alacrán, sino en las formas de las pinzas y del aguijón", señaló el especialista. Aclaró que la especie venenosa cuenta con pinzas largas y finitas, mientras que el que no es venonoso tiene pinzas anchas, más redondas y cortas. Esta es una forma rápida y a primera vista de distinguirlos.

La otra diferencia, que es difícil de ver, es el aguijón, que el venenoso posee uno largo más otro más corto. Además, el venenoso tiene una punta más cortita debajo del aguijón largo, que las especies menos peligrosos no lo tienen.

Cómo identificar a la especie de alacrán venenoso que circula por la Ciudad. (Foto: Hospital Garrahan)

Qué hacer en caso de ver un alacrán

En caso de aparecer un alacrán, el especialista recomendó "capturarlo y llevarlo al instituto Malbrán" para colaborar con la extracción del veneno y la producción del suero que se utiliza para sanar a las víctimas de la picadura.

Para esto no hay que tratar de agarrarlo con la mano, sino que desde el Ministerio de Salud se aconseja buscar un frasco, en lo posible de vidrio, para que luego los profesionales lo puedan observar. Para colocarlo en el frasco sin tocarlo, se deberá colocar el recipiente¡e boca abajo y pasar una hoja por debajo del frasco para después poder invertirlo.

¿Cuáles son los síntomas de la picadura del alacrán?

Desde el Ministerio de Salud informan que el síntoma más destacado del envenenamiento es el dolor agudo, punzante y de alta intensidad que se produce en el lugar del aguijonazo, que puede extenderse hacia el tronco.

Además, indican, se puede producir enrojecimiento y sensación de hormigueo y en ciertos casos, puede encontrarse “piel de gallina”. Por otro lado, en los menores es más frecuente la excitación y el temblor generalizado acompañado de llanto o gemidos constantes.

También pueden aparecer otros síntomas como una taquicardia, dificultad respiratoria, salivación, lagrimeo y temblores, entre otros. En casos graves pueden presentarse vómitos, diarrea y alteraciones cardíacas.

Seguí leyendo: