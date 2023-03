Jubilados y jubiladas que no alcancen los 30 años de aportes podrán aprovechar un plan de pagos especial de ANSES -en hasta la 120 cuotas- gracias a la moratoria previsional aprobada el pasado 28 de febrero en el Congreso Nacional ¿Cuáles son los requisitos para acceder y cuánto van a salir las cuotas?



El proyecto de ley aprobado con los votos del oficialismo, y a pesar del rechazo por parte de la oposición, beneficiará a poco más de 740.000 personas que, caso contrario, no podrían acceder a la prestación. La moratoria previsional estipula cuotas que arrancan en los $5.729 y se deducirán de los haberes mensuales una vez obtenida la jubilación

Requisitos para jubilarse con la nueva moratoria previsional

Podrán acceder a la moratoria todas aquellas personas que estén en edad jubilatoria –60 años en el caso de los hombres y 65 en el de las mujeres– o próximas a cumplirla y no tengan los 30 años de aportes requeridos.

Así, quienes estén interesados en acceder a una jubilación, tendrán la posibilidad de regularizar los períodos en donde no aportó, hasta diciembre de 2008, tal como establece la iniciativa.

La ley, a su vez, prevé un plan de pagos para cancelar la deuda previsional de ANSES destinado a aquellas personas que están a menos de 10 de años de alcanzar la edad mínima y ya saben que no les alcanzarán los aportes. Es decir, aplicaría para mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años. En estos casos, se tomarán en cuenta pagos pendientes hasta el 31 de marzo de 2012.

Además, existirá una evaluación socioeconómica en donde se analizarán los ingresos del solicitante, su patrimonio y sus niveles de consumo. De todas maneras, aquellas personas que cobren algún beneficio estatal por encima del mínimo garantizado no podrán acceder a la jubilación sin aportes

Aun así, la titular del organismo, Fernanda Raverta, aclaró en los últimos días que todavía no se la puede tramitar, dado que la ley no se regularizó ni promulgó, algo que se espera que ocurra esta semana. En caso de no suceder, la norma entrará en vigencia automáticamente el próximo lunes 13 de marzo.



De cuánto serán las cuotas para la jubilación sin aportes

El plan de pagos consiste en pagar la deuda previsional de los períodos faltantes en hasta 120 cuotas que se descontarán cada mes de los haberes jubilatorios que cobre la persona beneficiada.

Los pagos mensuales se realizarán a través de Unidades de Pago de Deuda Previsional (UPDP), en el caso de quienes cuenten con la edad mínima jubilatoria, y de Unidades de Cancelación de Aportes, en el caso de quienes estén a menos de 10 años de ella.

Según el proyecto de ley, ambas se calculan en función del 29% de la “base mínima imponible de remuneración”, que hoy es de $19.758. En tanto, las cuotas mínimas serían de $5.729 actualmente.

Cada jubilado o jubilada deberá pagar estos descuentos durante la cantidad de meses que corresponda en cada caso para cancelar toda su deuda. Es decir, si debe cinco años de aportes, sufrirá el descuento durante ese lapso.

Debido al límite de 120 cuotas mensuales –10 años–, quienes tengan faltantes por una mayor cantidad de tiempo, deberán pagar más de un UPDP por mes para cancelar toda la deuda. También podrán optar por esta opción de forma voluntaria quienes deseen apurar la regularización para cobrar el total de la jubilación antes.

