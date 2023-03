Lollapalooza Argentina 2023 no gana para sustos: a poco más de una semana del festival, Kevin Parker, líder de Tame Impala, anunció en redes sociales que se había fracturado la cadera. La banda es una de las cabezas de cartel del sábado 18 en el Hipódromo de San Isidro, para el festival cuya organización ya debió reemplazar a Blink-182 por Twenty One Pilots (por problemas de salud del baterista Travis Barker) y esperar a la recuperación de Chano. Pero en el caso de Tame Impala, Parker fue contundente: "Todos los shows en México y Sudamérica seguirán adelante como estaba planeado, no los voy a defraudar".

"Me fracturé la cadera. Intenté correr una media maratón con lo que resultó ser una fractura por estrés. Ups. Logré llegar a un kilómetro de la meta. Así es la vida, supongo", escribió Parker en la cuenta de Instagram de Tame Impala, junto fotos y videos de la intervención quirúrgica que ya le permitió viajar a México para un show en el Palacio de los Deportes. La semana próxima estará en la Argentina para presentarse precisamente con Twenty One Pilots, Jane's Addiction (cuyo guitarrista Dave Navarro padece de "Covid largo" y será reemplazado por Josh Klinghoffer), The 1975, Jamie XX, Wallows, Catupecu Machu y Usted Señálemelo, entre otros.