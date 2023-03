La fiscalía mexicana investigará como femicidio la muerte de la modelo argentina Agostina Jalabert, encontrada sin vida en su departamento en la ciudad de Playa del Carmen, México, el pasado 18 de febrero. La autopsia sobre el cuerpo de la modelo mostró la existencia de golpes en la cabeza y la cara, quemaduras de cigarrillo en el cuerpo y moretones compatibles con abuso sexual.



Un perito forense contratado por la familia Jalabert analizó el informe oficial "en carácter de colaboración" y señaló la existencia de distintos rastros de violencia como "golpes de puño en la boca y un importante trauma craneal".

Además, el forense registró "quemaduras de cigarrillo en varias partes del cuerpo, y hematomas internos y externos (equimosis) que se cree fueron producto de una práctica sexual reciente y "no consentida".

Ahora, la Justicia mexicana definió reclasificar el caso- caratulado como suicidio- y comenzaron a investigar un posible femicidio. Así se lo confirmó el fiscal general del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca a la abogada de la familia Jalabert.

“La nueva noticia es que la fiscalía reclasificó el hecho como feminicidio. Se va a pasar el caso a la Mesa Especial que toma este tipo de hechos y donde está el personal capacitado para analizarlos”, contó en una conferencia de prensa difundida por las redes sociales Betina Teuly, representante legal de los familiares de Agostina en Playa del Carmen.

En ese contexto, la abogada acusó al principal sospechoso, Juan Manuel Reverter, de “querer simular un suicidio” y precisó que la mujer de 31 años fue torturada antes de su muerte.

“Había signos de violencia en el lugar. Ella estaba incomunicada, él había cambiado las cerraduras. Tenían lesiones visibles tanto la víctima como su pareja. Había una pata de una mesa que estaba salida y tirada en el suelo, había dos llamadas a la policía la noche anterior”, relató la letrada.

Teuly cuestionó también la investigación judicial y reveló: “No se acordonó el área y no se preservó el cuerpo de la víctima. En los protocolos se dice que la escena y el cadáver deberían cuidarse hasta que termine la investigación. Hay muchísimos errores que no se pueden recuperar. Se dejó totalmente libre al victimario. Los celulares que se llevó el sospechoso, toda la información que podíamos haber tenido de los dispositivos se perdió”, expresó.

La familia apunta al novio

Carolina, madre de Agostina, aseguró que a su hija “la mató el novio”. “La autopsia fue terrible, recién ayer se expuso a los medios, yo lo sabía desde hace una semana, pero no pude escuchar nada, sólo escuché tortura y me quebré. La mató el novio, un chico de acá de Viedma”, comentó la mujer en una entrevista televisiva y agregó que su hija “fue torturada, quemada, abusada, golpeada, con golpes en la cabeza. Todo esto previo. Yo creo que él simuló este ahorcamiento desde un toallero. Él la torturó, la quemó, la golpeó. Agostina era una chica alta, estaba preparada y vestida para salir y Candela la encontró así”.

La madre de la joven dijo que Reverter ya tenía antecedentes de violencia y acotó: "Durante el Mundial nos enteramos que él había viajado a México y que estaba con ella".



"Era un chico que nunca nos cerró. Una vez hablé con él, cuando se pelearon hace dos años, lo encontré en una esquina, le dije que no la moleste más. Siempre su conducta era ‘no, Caro, tranquila, yo la quiero'", relató.



Y agregó: "el viernes 17 de febrero, Agostina me mandó un mensaje a las 14.30 y me dijo ‘mamá, me siento fea, siento que me merezco hombres que me lastimen’. Le di mi apoyo, que salga, que no lo necesitaba a él, que lo eche, que no valía la pena enojarse por una persona así. Se jugó una carta que tenía la posibilidad de que saliera mal y salió mal", lamentó.

"Este tipo está escondido. Seguro escucha y ve todo. Sabemos que es así. Hubiese dado su versión si no tuviese nada que esconder. Sus padres son responsables por encubrir a este monstruo", dijo Carolina y añadió "Juan Manuel Reverter es el asesino".

Seguí leyendo: