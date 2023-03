La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró este domingo que "los reguladores están trabajando durante el fin de semana para resolver el colapso de Banco Silicon Valley (SVB) con un enfoque particular en los depositantes, en lugar de rescatar a los inversores". Si bien se negó a dar detalles, dejó en claro que no habrá rescate para la entidad y se buscará evitar el efecto contagio. “Queremos asegurarnos de que los problemas que existen en un banco no creen un contagio a otros que son sólidos. El sistema bancario es seguro, está bien capitalizado y es resistente", aseguró.

Silicon Valley Bank, entidad californiana que tiene entre sus principales clientes a empresas tecnológicas, quebró el viernes cuando no pudo hacer frente al retiro de los depósitos de sus ahorristas y se vio forzado a cerrar sus puertas. La información que trascendió fue que se retiraron 42.000 millones de dólares en 24 horas, la mayor fuga de fondos de un banco en los tiempos modernos en EEUU. El retiro fue impulsado por las propias firmas de capital de riesgo que aconsejaron a las startups retirar los fondos del banco ante el riesgo de insolvencia. El record anterior estaba en manos de Washington Mutual cuando en 2008 se llegaron a retirar 16.700 millones de dólares en 10 días hasta que finalmente la entidad declaró la quiebra.

La corrida bancaria se desató cuando trascendió que el banco se había acercado en secreto a Goldman Sachs para que este lo auxiliara con una venta de acciones por 2.000 millones de dólares.

"Durante la crisis financiera, hubo inversores y propietarios de grandes bancos sistémicos que fueron rescatados", dijo Yellen en una entrevista con la cadena CBS. "Ciertamente no estamos mirando a los inversores, y las reformas que se han implementado significan que no vamos a hacerlo nuevamente. Pero estamos preocupados por los depositantes y estamos enfocados en tratar de satisfacer sus necesidades ", puntualizó la funcionaria.

"Simplemente quiero decir que somos muy conscientes de los problemas que tendrán los depositantes", dijo Yellen. "Muchas de ellas son pequeñas empresas que emplean a personas en todo el país y, por supuesto, esta es una preocupación importante y está trabajando con los reguladores para tratar de abordar estas preocupaciones", confirmó la funcionaria.

La protección gubernamental abarca únicamente a los depósitos asegurados (es decir, los menores a 250.000 dólares) que son una minoría entre los clientes de SVB, estimados en menos del 7 por ciento del total. Para el resto, lo que trascendió hasta ahora es que recibirían un anticipo de sus fondos durante esta semana y un certificado donde se indique el monto restante que se les adeuda. Se supone que cuando se vayan vendiendo activos del banco, podrían cobrar el resto, aunque nadie garantiza que vayan a recuperarlo todo. Todavía se desconoce cuántos afectados hay, pero a 31 de diciembre de 2022, el banco contaba con unos 209.000 millones de dólares en activos y 175.400 millones en depósitos.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Reserva Federal están considerando la creación de un fondo que permitiría a los reguladores respaldar más depósitos en bancos que tengan problemas tras el colapso de Silicon Valley Bank, según informaron voceros del sistema.

Las causas del derrumbe

Como muchos otros bancos en Estados Unidos, SVB vio crecer sus depósitos durante la pandemia de covid. Numerosas entidades financieras optaron por invertir buena parte de ese dinero en bonos estatales de renta fija, considerados de muy bajo riesgo en comparación con la concesión de nuevos préstamos. Sin embargo, la inflación y la consecuente suba de la tasa de interés para intentar ponerle freno provocaron una caída del precio de esos bonos. Los bancos pequeños que apostaron fuerte por ese instrumento rápidamente han empezado a enfrentar problemas. SVB es un caso extremo de esa dinámica.

Tom Quaadman, vicepresidente ejecutivo del Centro para la Competitividad de los Mercados de Capitales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, declaró en un comunicado que “instamos a la administración a facilitar una rápida adquisición, garantizando a todos los depositantes del banco el acceso a su efectivo.”

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, declaró a Fox News que esperaba que la administración anuncie los próximos pasos lo más pronto posible. “Tienen las herramientas para manejar la situación actual, son conscientes de la gravedad de la situación y están trabajando para intentar hacer algún anuncio antes de que abran los mercados”, sostuvo.

McCarthy también expresó su esperanza de que Silicon Valley Bank sea adquirido. “Creo que ese sería el mejor resultado para avanzar y enfriar los mercados y dejar que la gente entienda que podemos avanzar de la manera correcta”, dijo.

Por su parte, el senador Mark Warner, demócrata de Virginia, dijo en una entrevista con ABC News que le preocupaba que la quiebra del banco pueda incitar a la gente nerviosa a transferir dinero de otros bancos regionales a instituciones más grandes. “No queremos más consolidación”, concluyó.