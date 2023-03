El director técnico de River, Martín Demichelis, sumó a la práctica del primer equipo en el River Camp de Ezeiza al hijo de Marcelo Gallardo, Matías, uno de los enganches de la reserva que ya había trabajado con el plantel profesional en la temporada pasada.



Matías Gallardo, de 19 años, quien en 2022 se sumó al equipo de la división reserva, fue convocado para entrenar con el plantel profesional junto con el defensor central Leandro Peña Biafore de 19 años -hermano de Felipe, el volante que está a préstamo en Arsenal- y el punta Alexis Araujo, de 18 años. Los tres juveniles participaron de la rutina física y los trabajos con pelota, en una metodología habitual para que los juveniles tengan roce con la primera división. Leandro Peña Biafore, en tanto, no pudo culminar las tareas ya que sufrió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo y el cuerpo médico decidió realizarle estudios para determinar el grado de la lesión.

Nahuel Gallardo, el hermano mayor de Matías, también integró el plantel profesional de River que dirigía su padre, pero no pudo afirmarse como titular, por lo que fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia (2020/21), Colón (2021/22) y a Once Caldas de Colombia (hasta julio de este año).



Por otra parte, antes del inicio del entrenamiento, Elías Gómez se retiró a su domicilio por unas leves líneas de fiebre, mientras que se planificó menos carga de trabajo para Miguel Borja y Santiago Simón, quienes el lunes se entrenaron en alta intensidad.

En cuanto al equipo que podría enfrentar a Sarmiento el domingo a las 21.30 en Junin no hubo trabajos tácticos, pero se estima que Demichelis no realizará cambios, ni de nombres ni de sistema, tras la buena actuación que tuvo ante Godoy Cruz en el Monumental. Así, la formación volvería a salir con Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Aliendro y Enzo Pérez; Ignacio Fernández, De la Cruz, Paradela y Beltrán. Irían al banco Matías Suárez, quien no fue convocado ante los mendocinos, y Emanuel Mammana, quien entró a la lista pero quedó fuera del banco.