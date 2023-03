El actor Lance Reddick, que participó en series tan exitosas como The Wire, Fringe, Lost y la saga cinematográfica John Wick, fue encontrado sin vida este viernes en su casa de Studio City, Los Ángeles.



Según publicaron los sitios The Hollywood Reporter y TMZ, al momento se desconocen las causas del deceso del intérprete de 60 años, que se encontraba en plena promoción de John Wick: capítulo 4, que se estrena en Argentina el jueves 23 y que lo tenía en el personaje de Charon, el conserje del hotel en el centro clandestino criminal de Nueva York.



Tras dos décadas en la actuación en cine y televisión, que incluyó su participación en las series de ciencia ficción Fringe y Lost, Reddick saltó a la fama con su interpretación del teniente Cedric Daniels en The Wire: un personaje complejo, tironeado entre el deber policial y las maniobras políticas de Baltimore.

Nacido en Maryland, Reddick estudió originalmente en la Escuela de Música Eastman de la Universidad de Rochester en Nueva York, donde recibió su licenciatura, y años más tarde aterrizó en la Escuela de Drama de Yale.