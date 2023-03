Alejandro "Papu" Gómez anunció este viernes que no vendrá a la Argentina para jugar los partidos amistosos de la Selección ante Panamá y Curazao. El jugador lo confirmó mediante un posteo en redes sociales, después de que trascendiera que el Sevilla no le permitiría viajar debido a que todavía se recupera de una lesión de tobillo derecho.

La Selección argentina tendrá una nueva celebración junto a los hinchas por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Este jueves, en menos de dos horas, se agotaron las entradas para el 23 de marzo, el estadio Más Monumental, donde el equipo comandado por Lionel Messi enfrentará a Panamá.

A la cita están convocados todos los jugadores que formaron parte del Mundial y algunas sorpresas. Pero este viernes, y tras varias versiones, "Papu" Gómez reveló que no será parte de la lista de convocados: "Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grandes porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño", explicó el jugador del Sevilla en sus redes sociales.

Según trascendió, el Sevilla no quiere correr riesgos mayores en recuperar al volante tras la operación en su tobillo derecho que lo mantiene desde que terminó el Mundial sin volver a las canchas.

A pesar de haber sido incluido en la convocatoria para un par de partidos de La Liga española, el cuerpo médico del club andaluz decidió que lo mejor para su recuperación era someterse a una operación. Después de la cirugía, el jugador se dedicó a la rehabilitación durante unas cinco semanas.



Todavía no tiene el alta, le quedan unas dos semanas de recuperación y se encuentra trabajando con un preparado físico personal. La intención del futbolista y de su equipo médico era seguir con el tratamiento en Argentina para no perderse el momento de la celebración con la Selección. Pero no pudo ser.



Esta es la segunda baja que sufre la Scaloneta, luego de que Alejandro Garnacho, jugador del Manchester Utd., también por una lesión en el tobillo, anunciara que no iba a poder viajar para unirse a la Selección Mayor.



