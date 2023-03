Una docente de una escuela de la ciudad bonaerense de Necochea fue agredida salvajemente por familiares de una alumna que desaprobó una materia. "Me tenían como un perro en el piso", contó Morotí Arocena, profesora de la EES N°7, excolegio comercial, luego de ser atacada por la madre y el hermano de una chica de quinto año que desaprobó una evaluación de la materia "Política".

La docente resultó con varias lesiones en su cuerpo y se encuentra en estado de shock emocional debido a la golpiza recibida. La agresión hacia la docente generó un repudio unánime por parte de los docentes del establecimiento y de todos los gremios, que exigieron medidas concretas ante tal situación de violencia y realizaron un paro este viernes en todos las escuelas de todos los niveles de ese distrito.

La profesora contó que el ataque a golpes, ocurrido el miércoles pasado, comenzó una vez que desaprobó a la alumna con la autorización del vicedirector y por lo tanto la adolescente repitió el año: era la tercera instancia que la alumna tenía para aprobar. "Mi responsabilidad es que un chico o una chica aprehendan, no que solo se lo apruebe. Y no pasa todo por una campera porque la familia me decía cómo no iba a ir a sexto si ya tenía la campera comprada", comentó en relación a la campera de egresados de sexto año.

"Cuando se le notifica que desaprobó ella me decía no me hagas esto . Yo quiero estar en sexto me decía. Cuando termina la mesa me voy, y cuando voy a salir de la puerta veo que este menor (el hermano de la adolescente desaprobada) se pone frente a mí, toma impulso y me tira una botella de agua. Ahí también veo a la madre y empiezo a caminar hacia atrás, traté de hablarles, pero a los dos segundos me tiraron al piso de un empujón y en el suelo me empezaron a pegar en las piernas", relató la docente.

Y siguió: "No paraban, me tenían como un perro en el piso. Me clavaron las uñas, me rasguñaron el cuero cabelludo. Pedí ayuda pero nadie me escuchó. Me pagaban en el piso como a un perro. Eran muy agresivos". La mujer relató que la ayudaron sus alumnos: "Les agradezco a los alumnos que los sacaron y ellos me salvaron. Me contuvieron y se sumaron a que hoy se hiciera el paro porque ayer las clases siguieron como si nada".

Un amigo de la docente atacada habló sobre su estado de salud: "Está muy afectada psicológicamente, nunca pensó que iba a vivir una situación así". "No estamos acostumbrados a este tipo de violencia", aseguró y comentó también que la madre de la alumna reprobada ahora amenaza a otros alumnos para que no cuenten lo que vieron en el momento de la agresión.

La agresora no está detenida pero sí tiene una restricción de acercamiento a la docente.



Los gremios docentes iniciaron un paro en repudio a la agresión y participaron de una movilización que arrancó por la mañana en la esquina de 57 y avenida 58 (frente al Paseo de la Memoria). Los gremios convocantes fueron ATE, Suteba, FEB-ENA, Udocba y Sadop. Desde el Suteba acompañaron a la docente a realizar la denuncia.

"Estoy muy conmovida por todo lo que pasó y por ver todas esas imágenes de la gente que salió hoy a decir basta de violencia en las escuelas y bajo la consigna si tocan a une tocan a todes", comentó la docente agredida. "Vale más una campera que una vida y más que la educación. Hay un discurso de odio hacia los docentes, dicen que estamos muy cómodos y lamentablemente pasan estás cosas", concluyó.