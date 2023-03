La foto con más likes de la historia de Instagram es la de Lionel Messi levantando la copa del mundo el 18 de diciembre de 2022, tras haberse coronado campeón junto a la selección argentina. La copa que aparece en la imagen no es la original, es una réplica hecha por una artista de Lomas de Zamora, que no sabe cómo fue que terminó en el estadio mundialista.



El 18 de diciembre de 2022 la selección argentina se coronó como campeona del mundo tras haberle ganado a Francia en tanda de penales. Su capitán subió una foto a instagram sosteniendo la copa bien en alto con una captura que dice: “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer…” La imagen pasó rápidamente a convertirse en la más “likeada” de la historia de la red social, rompiendo el récord que hasta entonces había tenido la foto de un huevo subida por la cuenta oficial de instagram en 2019.

La foto alcanzó más de 74.000.000 de “me gustas” en instagram, la plataforma que se reclama hoy como estandarte de la cultura visual contemporánea. Lo que pocos sabían en ese momento es que el trofeo que Messi está levantando en la foto no es la copa original que recibiera la selección campeona del mundo en 2022, sino una réplica hecha en la provincia de Buenos Aires.

Llavallol, Lomas de Zamora, es el lugar donde vive Eliana Pantano, tiene 38 años y fue la persona que diseñó el trofeo levantado por Lionel Messi durante los festejos de aquella histórica noche dentro del campo de juego en Lusail, Qatar. “Yo reconocí que Messi estaba levantando una Copa diseñada por mí de manera inmediata. Si bien por un momento dudé por lo que simbolizaba la ocasión y por la dificultad de que se filtrara un trofeo dentro del campo de juego, observé que el trofeo que llevaban tenía un detalle característico de mi obra, lo que me permitió identificarlo. No lo podía creer", señaló Pantano, quien además reconoce que sus dos pasiones son el arte y el fútbol.

Desde que se confirmó la noticia de la existencia de esta réplica de la copa del mundo, diariamente se contactan con Pantano personas desde distintas partes del mundo para pedirle una copia del trofeo levantado por el capitán argentino y actual jugador del Paris Saint Germain. Para realizar el trofeo mundialista, la artista utiliza materiales como resina y cuarzo, con un trabajo que puede alcanzar las dos semanas de duración. En la cuenta de instagram del emprendimiento (@elianapantano) recibe tantos mensajes que pide tener un poco de paciencia para ser atendidos.

“Estamos desbordados de mensajes, que vamos respondiendo poco a poco téngannos paciencia, pero como dijo Leo ‘no los vamos a dejar tirados’. La artista además agregó que “El diseño de las copas lleva un arduo trabajo, debido a que es muy artesanal porque depende mucho de mis manos y porque lleva mucho tiempo poder diseñarlo con los detalles adecuados".

Anteriormente, el trabajo de Eliana ya había recibido atención cuando en el 2013 conoció a Diego Armando Maradona, a quien también pudo entregarle una réplica de la copa del mundo hecha por ella. "No pensaba que iba a suceder. Tuve una suerte divina. Estaba trabajando en unos diseños, cuando me llamaron y me dijeron que Diego venía al país desde Dubai. Tuve mucha suerte ya que en ese día tenía dos copas disponibles sin pintar y trabajé a contrarreloj para tenerlas en tiempo y forma. Si bien en un principio creí que él no iba a estar presente, cuando lo vi quedé helada", recordó la artista. Sobre la reacción del capitán de la selección campeona del mundial de fútbol de México 1986 ante el regalo, Pantano concluyó: “miró el trofeo emocionado”.

Hoy en día, la artista lleva su copa del mundo a las plazas de Lomas de Zamora para que las personas puedan levantarla como los campeones y recrear la foto del capitán argentino. Con el alcance que tuvo la imagen en el instagram de Lionel Messi sosteniendo la réplica hecha en su taller, Eliana Pantano además fue distinguida por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, quien consideró a su actividad como "interés cultural" del municipio.

Lo que sigue siendo un misterio es quién llevó la réplica al estadio mundialista: ¿la seguridad de la FIFA? ¿la AFA? ¿un fan?