“Boedo es un barrio que se toma la nostalgia como algo estético”, dice Jacqui Casais, poeta, música y activista antiespecista, organizadora de la primera Feria del Libro Independiente de Boedo, que se realizará este domingo en Boedo Peatonal (Carlos Calvo y Estados Unidos), de 13 a 21 horas. Los vecinos, que podrán participar de las presentaciones y charlas programadas, se encontrarán con los libros de las editoriales Sudestada, La mariposa y la iguana, Milena Caserola, Anarres, Madreselva, Piloto de Tormenta, Demolición en Suspenso, La Libre, Tinta Limón, Caracol, Eloísa Cartonera, Karaoke fan, Fulgor, Nebliplateada, Paisanita, Mandacaru, Monada, Maravilla y Oasis cuentos para niñxs. Habrá una lectura-homenaje a los poetas y narradores del barrio, Roberto Arlt, Nicolás Olivari, Álvaro Yunque, César Tiempo, José Pedroni y Daniel Durand, y a la centenaria editorial Claridad, creada en 1922 por Antonio Zamora. Para el cierre “los cuervos” tendrán la palabra en “Ser de San Lorenzo es un interminable sobresalto”, con Paula Casal, Horacio Convertini, Carlos Santos Saez y Enzo Maqueira.

Casais, que presentará su poemario antiespecista Cautiverio (Piloto de Tormenta) junto a Alejandro Dramis a las 19 horas, cuenta que la Feria surgió por las ganas de querer homenajear a los escritores del grupo Boedo y al legado de la editorial Claridad. “La mejor manera de homenajearles es llevar una feria a la peatonal, sacarla a la calle y que puedan conocer nuestros catálogos gente que tal vez no viene específicamente a la feria. Los fines de semana las personas aprovechan a pasear con sus perros por la peatonal y les niñes a andar en bici o patines. Llevar nuestros libros al barrio es devolverle la inspiración que el barrio nos da a quienes vivimos y escribimos ahí y también es una manera de acercarnos a nueves lectores”, plantea Casais.

El vínculo de Casais con el barrio empezó en su adolescencia. “Mi abuela tenía la colección de Capítulo y ahí encontré a los escritores del grupo Boedo que me llamaron mucho la atención; en ese momento para mi Boedo era el centro. Más tarde, cuando me formé en la Escuela de Música popular de Avellaneda, cursé Tango con Aníbal Arias y aprendí sobre letristas y compositores que estaban vinculados también al grupo Boedo. Es un barrio donde surge la literatura militante; fue un barrio de imprentas y de artistas vinculados al socialismo y al anarquismo”, recuerda la poeta, música y activista y aclara que aunque la fisonomía del barrio cambió mucho “conserva la memoria gracias al interés y a la lucha de les vecines”, la Junta de Estudios Históricos y la Comisión por la Memoria Red Cultura Boedo. “Los fantasmas de los escritores no se terminan de ir nunca y están dando vueltas en las esquinas y en los bares y parece que andan inspirando”, sugiere Casais y agrega que “Boedo es un barrio que se toma la nostalgia como algo estético”.

La programación comenzará con una charla sobre “Reeditar e ilustrar a los clásicos de Boedo” con la presentación de Línea Fundadores, un proyecto de Clara Beter Ediciones con el editor Gito Minore (14.30 horas). A partir de las 15 llegará el homenaje a los poetas y narradores de Boedo. Walter Godoy leerá a Roberto Arlt; Fernando Bogado, a Nicolás Olivari; Anshi Morán, a Daniel Durand; Fede Llera, a Álvaro Yunque y Sol Fantín, a César Tiempo y José Pedroni. El “rubro” homenajes continuará con “Un siglo de libros 1922-2022. Desde Editorial Claridad de Boedo a la FLIA (Feria del Libro Independiente y Autogestiva)”, con el editor de Milena Caserola, Matías Reck (a las 16 horas). “Muchas editoriales nuevas somos hijas de la FLIA y creo que la FLIA desciende de Claridad, porque hay una idea que comparten, que es la que las lleva a existir: realizar libros que nos parecen valiosos, hacerlos llegar a la mayor cantidad de personas de una manera accesible y no solo en espacios institucionales, sino también en la calle”, explica Casais.

Roberto Arlt

En la primera Feria del Libro Independiente de Boedo la editorial Eloisa Cartonera brindará un taller de armado de libros para las infancias (17 horas); Mariela Coronel Silva firmará ejemplares de su libro de relatos Cornish Rex (17 horas); Violeta del Río presentará Mi primer libro rojo, en el que aborda la llegada de la menstruación, el descubrimiento del cuerpo y la educación sexual (17 horas); la Comisión por la Memoria celebrará los 40 años de la recuperación democrática (17.40 horas) y la traductora Lucía Tennina reflexionará sobre su traducción del poeta brasilero Sérgio Vaz, autor de Flores de ladrillos, publicado por Milena Caserola. Vaz pertenece al grupo de escritores de la periferia de San Pablo y es conocido como organizador del “Sarau da Cooperifa”, una reunión en un bar donde la gente de la comunidad se prepara alrededor de un micrófono abierto para recitar poesía (18 horas). La programación se completa con un diálogo entre Alexandra Kohan y Ana Ojeda sobre escrituras y escritoras, literatura y libros (19.30) y una entrevista al poeta Carlos Battilana a cargo de Isaac Castro (20 horas).

La poesía y la narrativa están cada vez más animalistas, más antiespecistas, más enfocadas hacia la naturaleza. El poemario Cautiverio se inscribe en este fenómeno reciente. “Para mí el antiespecismo es una postura política y también poética que me hizo empezar a cuestionarme y a identificarme como especie. Yo soy antiespecista, me crié en un barrio de mataderos y frigoríficos, siempre me atravesó la cuestión animalista”, reconoce Casais. “En los últimos años la literatura, al menos en occidente, tuvo una mirada antropocentrista. Y muches empezamos a buscar otros enfoques por necesidad y hartazgo, otras maneras de mirar y decir. Yo me puse a estudiar más en profundidad el haiku y a armarme mis referencias para inspirarme, (José) Watanabe, (Roberta) Iannamico, (Diana) Bellessi y Donna Haraway, entre otres. Este giro que se está dando le va a aportar mucho a la literatura; es un desafío correrse un poco del antropocentrismo, así como en su momento el desafío fue, y sigue siendo, buscar otras voces fuera de las del varón blanco hetero cis”.

*Si llueve, la feria se realizará el domingo 2 de abril.