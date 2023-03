A 40 años de la recuperación de la democracia, Jujuy marchó el 24 de marzo bajo la consigna: “Nunca más a los autoritarismos, por una democracia con pleno estado de derecho”, consensuada por los organismos de derechos humanos y en consonancia en el contexto electoral.



A 47 años del último golpe cívico-militar-eclesiástico, víctimas de la dictadura realizaron paralelismos entre lo que soñaron y lo que vivieron, y señalaron que 40 años después las mismas prácticas hostigan a los sectores populares opositores al gobierno.

En este mes de la memoria se desarrolla un extenso programa de actividades en toda la provincia y ayer hubo actos en varias localidades del interior: en el monolito a la memoria en Libertador General San Martín, en la plaza de “Las Memorias” en La Quiaca, en el centro clandestino de detención y tortura de Guerrero, donde asistieron sobrevivientes de la Noche de los Apagones y ex trabajadores de Mina El Aguilar.

El acto principal y la marcha tradicional se realizó en el Parque de la Memoria, en el acceso sur de la ciudad de San Salvador, donde se leyó un documento en el que los organismos de derechos humanos acentuaron los avasallamientos del gobierno provincial a derechos de los sectores populares, a referentes sociales, políticos, gremiales, trabajadores, comunidades indígenas, mujeres y niños principalmente.

La memoria, los amigos presentes

Raúl Cáceres, ex preso político sobreviviente de la Noche de los Apagones, participó por la mañana de los actos en Guerrero y por la tarde asistió al Parque de la Memoria. “Todos estos actos hacen que la memoria se mantenga viva y que el nivel de conciencia de la sociedad esté en efervescencia para que tengan presentes a los desaparecidos, su pensamiento”, sostuvo.

En la entrada al CCD en Guerrero, hoy sede de la UPCN.

Cáceres era compañero amigos de varios detenidos desaparecidos que trabajaban en el ingenio Ledesma. "Han sido seres humanos extraordinarios que querían el hombre nuevo. Juancito, Rubén Canseco, amigos del alma”, recordó. En ese sentido, destacó que “la muerte de(l empresario Carlos Pedro) Blaquier, un degenerado ha sido uno de los organizadores del golpe, no solo daba los vehículos para secuestrar a la gente sino que antes ha organizado el golpe. Tenía el Petit Hotel en la calle Azcuénaga donde se reunía gente de la extrema derecha. El tipo es una escoria humana, ha muerto el día que ha nacido. En cambio, estos changos desaparecidos no van a morir nunca, jamás. Siempre están presentes en cada manifestación, en el nacimiento de los pájaros, de las flores. Cuando el hombre construye algo nuevo ahí están presentes Hugo, Rubén”, sostuvo.

En las puertas del CCD de Guerrero, Cáceres siguió recordando a sus compañeros: “Cuando uno piensa en los changos, piensa cuando éramos jóvenes, éramos tan amigos, en el pueblo en Ledesma, en Libertador, un pueblo chico, nos conocíamos todos, nos reuníamos a chupar caña. Se guardan los mejores recuerdos, me llenan de vida, me emocionan”.

Monolito con nombres

En el Parque de la Memoria se encuentran las placas de los 145 detenidos desaparecidos de Jujuy. En el acto de ayer se repusieron 16 nuevos cerámicos que habían sido dañados. Las placas fueron descubiertas por familiares: Inés Peña, Sara Velázquez, Guillermo Alvarez García, Soledad Sapag, Ada Galfre, Armando Zingariello.

Hubo otras consignas no menos contundentes en la marcha en Jujuy: "No olvidamos, no perdonamos a Blaquier, empresario genocida responsable de las víctimas de la Noche del Apagón". "Los sitios son la memoria, no se borran, ni se tocan". "Aceleración de los juicios de lesa humanidad, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos". "No a la represión y criminalización de la protesta social, la movilización popular es un derecho".

Laura Vilte, integrante de familiares de detenidos desaparecidos de Purmamarca, hermana de la desaparecida docente Marina Vilte, fue una de las oradoras. "Repudiamos a la dictadura genocida, repudiamos que nunca pudimos llevar a Blaquier a juicio; pero acá estamos resistiendo. A 40 años de la reinstauración de la democracia reflexionamos: ¿qué democracia tenemos que construir? Tiene que ser una democracia sin autoritarismos, una democracia que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos, la justicia social en todos sus aspectos. Una democracia que tenemos que defender, y cuando vivimos un avance de la derecha global, negacionista, tenemos que luchar contra estos personajes que quieren volvernos al oscurantismo”.

También habló de la economía del país, devastada por el macrismo: “estamos en un país con una crisis muy profunda y en este momento tenemos que construir alternativas políticas organizarnos para resistir".

Señalo las consignas consensuadas y acentuó en “basta a la criminalización de la protesta, libertad a los presos políticos, libertad a Milagro Sala”.

Luego se leyeron más consignas reclamando el cese de la violencia institucional, la derogación del Código Contravencional, que se cumpla con la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas. También se pronunciaron por la democratización del poder judicial y una reforma judicial con perspectiva género. Expresaron su rechazo a la reforma constitucional y se manifestaron "Contra el Terrorismo de estado y la dictadura genocida en Latinoamérica".

Después de expresiones artísticas, la marcha partió del Parque de la Memoria por la avenida Savio encabezada por los organismos de derechos humanos, luego se encolumnaron gremios, organizaciones sociales como la Tupac Amarui, comunidades indígenas, la Agrupación de ATE Verde y Blanca, entre otras.

Por la avenida Savio se repitieron las arengas sobre la memoria, entre anatas, cajas y coplas que animaron la larga caminata en la que pasaron por la cárcel de Villa Gorriti, donde desaparecieron varios detenidos. La enorme columna siguió por las calles céntricas hasta la plaza Belgrano donde finalizaron con un acto en la memoria de los desaparecidos.

Cinismo al palo

Por su lado, el gobierno de Jujuy realizó el jueves un acto en el Parque de la Memoria. La ministra de Derechos Humanos y Pueblos indígenas, Natalia Sarapura, cuestionada por su ausencia en conflictos que involucran a pueblos originarios, destacó “la decisión del gobernador Gerardo Morales de abrazar a las instituciones y de seguir luchando por la memoria y la justicia para que nunca más la impunidad se imponga ante la ley, nunca más la muerte se imponga a la vida".

La conmemoración un día antes se debió a que el viernes, Día de la Memoria, los funcionarios se trasladaron a celebrar el Festival del Litio en la localidad de Olaroz Chico, en el departamento Susques. Es el lugar donde las comunidades indígenas ratificaron ante el gobernador que rechazan el litio, y reivindican la lucha por el territorio y el agua que iniciaron hace más de 13 años.

El 21 de marzo Morales y el ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Carlos Sadir, actual candidato a gobernador por el oficialismo provincial, encabezaron el lanzamiento del Programa Provincial para empresas comprometidas con los derechos humanos. Entre las firmantes se cuentan Ledesma y Mina Aguilar, que están denunciadas por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo estatal.