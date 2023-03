A mediadios de 1981 un episodio quedó registrado en la memoria de todo el plantel de Racing Club en ese momento: Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de facto de la última dictadura cívico militar e hincha confeso del club de Avellaneda llegaba en helicóptero para comer un asado con los jugadores dirigidos por José Pastoriza.

Sin embargo, hubo un acto del que pocos supieron sino mucho tiempo después, de un joven que recién y abruptamente conformaba esas filas. Un pibe de 19 años que había saltado de tercera a primera que decidió no sentarse a comer con el dictador porque era consciente de lo que nos estaba ocurriendo como nación.

Ese pibe se llamaba Carlos Caldeiro quien hoy da charlas sobre Memoria, Verdad y Justicia y que lo tiene como protagonista del cortometraje documental "Con vos no, Galtieri".

Un acto "minúsculo" pero gigante

En diálogo con AM750, Caldeiro recordó que no sentarse en la misma mesa que Galtieri fue un acto "consciente". "Fue un acto minúsculo de un chico de 19 años ante el aberrante estado que habían sufrido los ciudadanos argentinos con el terrorismo de Estado", dijo.

Y agregó: "Lo mío fue un acto de rebeldía ante esa posición, un acto minúsculo comparado con aquellos que dejaron la vida para que haya democracia".

"Me interesaba estar satisfecho con mis ideales, que eran no sentarme en la misma mesa con un genocida", expresó.

Caldeiro había debutado en Racing el 26 de abril de 1981 frente a Ferro en Caballito, unos meses antes del episodio con Galtieri. La revista El Gráfico, tras sus primeros minutos, lo elogió en una nota titulada "Un tal Caldeiro". Según el relato, sus compañeros de Racing declararon después del partido que el ingreso de Caldeiro le había cambiado la cara al equipo. Incluso la hinchada había coreado su nombre en el partido frente a Ferro.



Hoy, luego de haber vivido ese suceso con sus compañeros, el exjugador dio una charla para niños, niñas y adolescentes del Colegio de Racing Club, acompañada de la proyección del cortometraje "Con vos no, Galtieri".

"Siempre me llamaban luego de la entrevista que me hizo Julian Scher -que tiene 4 o 5 años- todos los 24 de marzo, pero no lo hacía por lo minúsculo del episodio". señaló.

"¿Por qué lo hago hoy? Porque entiendo que hoy también está en juego la democracia. Antes eran los militares, ahora es poder judicial. Por eso salgo hoy a hablar, y le hablo a los chicos sobre todo para que sepan qué pasa y lo que hizo mucha gente, y lo que se vivió en este país para que haya democracia. Entonces cuidemos la democracia ante un Poder Judicial que no nos deja que disfrutemos de aquello por lo que otros dejaron la vida", remarcó.