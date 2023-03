Pasó la ola de calor pero las denuncias de comunidades educativas porteñas por problemas de infraestructura en diversas escuelas públicas se mantienen firmes. Tras el caso de la Escuela Presidente Mitre de Balvanera, donde los alumnos y docentes debieron ser evacuados tras la explosión de un tablero de electricidad del frente del colegio, aparecen otras denuncias por deficiencias en las instalaciones eléctricas: cableados viejos que no resisten, aires acondicionados que no se pueden instalar, tableros ubicados de forma insegura y ventiladores que se queman, son algunos de los casos que recabó Página/12. "Es gravísimo y sucede todo el año", advirtieron a este diario integrantes de cooperadoras escolares, mientras que desde el Ministerio de Educación aseguran que los problemas de las últimas semanas fueron "cortes de luz y en tableros de Edesur".



Escuela evacuada

Hace 10 días en la Escuela Mitre se cortó la luz. La comunidad educativa emitió un comunicado explicando que, al principio, creyeron que se trataba de "otro corte más" de tantos, desde que comenzaron las clases. Pero al bajar las escaleras encontraron humo: había estallado la caja de electricidad que está en la puerta de entrada causando una explosión que obligó a evacuar el establecimiento. Según el comunicado, los problemas de electricidad se agravaron en el último tiempo "por la falta de inversión en la escuela a cargo del Gobierno de la ciudad".

Desde el Ministerio aseguraron ese mismo día que se trató de una "sobrecarga" en un "transformador de la empresa Edesur". Y la comunidad educativa respondió: "La totalidad de la responsabilidad se la adjudican a la empresa Edesur. Ahora, nos preguntamos, ¿la seguridad de la escuela puede estar supeditada a una empresa de luz?". El caso del Mitre es quizás el más extremo. Sin embargo, la ola de calor, el correspondiente aumento en la demanda de electricidad y los cortes de luz, dejaron ver otras falencias en las instalaciones eléctricas de las escuelas porteñas, según denuncian diversas comunidades educativas.

"Por los cortes solo funcionaba una fase, lo que afectaba al 50 por ciento de la escuela. En base a esa situación descubrieron que las cajas de electricidad están adentro de un armario en dirección. Es un peligro que estén ahí adentro, puede incendiarse como pasó en otras cajas del barrio", contó a este diario Yamila, de la cooperadora de la Escuela N°18 del Distrito Escolar (D.E) 18 "Gendarmería Nacional". En esa escuela hay aires comprados por la cooperadora, pero cuando querían hacerlos funcionar, comenta Yamila, saltaban las térmicas. Al descubrir que las cajas están dentro de la dirección, decidieron que no los usarán más por temor a lo que pueda pasar. "Se elevó el reclamo y hay que esperar. No sabemos cuánto puede tardar, pero este año no van a venir porque así se demoran siempre", sostiene Yamila.

Ventiladores quemados

Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento, agregó otro caso: "En la Escuela N° 6 del D.E 8 de Boedo se quemaron los ventiladores que compró la cooperadora por la pésima instalación". En la Escuela N°2 del D.E 18, barrio de Monte Castro, la cooperadora denunció que los aires comprados por ellos mismos hace años, no funcionan por falta de mantenimiento y que, aunque quisieron arreglarlos a principios de año, no los dejaron.

"Pedimos precios a técnicos y teníamos la plata, pero la respuesta fue que no podíamos porque mantenimiento los iba a arreglar, pero pasó la ola de calor y todavía no terminaron de arreglarlos", sostuvo Perla, de la cooperadora, quien contó que los días de máximo calor no pudieron usar los aires. Perla es delegada de cooperadoras del distrito y comentó la situación de otro colegio de la zona, la secundaria 33: "Todavía tiene cableados de tela". Y recuerda que hace un tiempo, en su escuela, se inundó el sótano: "chorreaba el agua al lado de los enchufes y disyuntores".

Aires acondicionados sin usar

Un relevamiento realizado por la Corriente de Trabajadores de la Educación (CTE) dentro de UTE indica que en diversos colegios, las cooperadoras se organizaron para comprar aires, o tenían el dinero para hacerlo, pero no pudieron ponerlos por problemas en las instalaciones. "Hay escuelas con aires acondicionados, muchas veces comprados por las cooperadoras escolares, que no pueden utilizarse o instalarse por fallas en las instalaciones eléctricas. Además hay ventiladores que cuelgan de cables o tienen sobrecargas eléctricas", advirtió Jorgelina Matos de la CTE.

Consultados por este diario, fuentes del Ministerio de Educación porteño señalaron que para instalar los aires se necesitan obras para repotenciar los cables de entrada a los colegios, y que ello "a Edesur le lleva unos dos años". Y sostuvieron que, en algunos casos, los aires que compran o se donan a las cooperadoras son viejos, "gastan mucho más que los nuevos y la conexión no lo puede soportar". Además, afirmaron que hay cooperadoras que hacen "conexiones clandestinas" que el Ministerio decide desconectar "porque priorizamos la seguridad de los chicos".

En el relevamiento de la CTE se detallan trece casos, como el de las escuelas primarias 20 y 12 del D.E 7 que "cuentan con equipos de aire comprados por la cooperadora pero no pueden ser instalados por problemas de conexión eléctrica". Algo similar ocurre en la 11 del D.E 5 y en la 12 del mismo distrito donde, según el relevamiento de la CTE, "las aulas tienen aires, pero si encendés más de uno ,salta la instalación eléctrica". En la Media 7 del D.E 9, "María Claudia Falcone", barrio de Palermo, el relevamiento dice que "sólo funciona el aire de planta baja, el resto no puede utilizarse por deficiencias de infraestructura".

"La culpa es de Edesur"

Sobre los problemas de instalaciones eléctricas en general, en tanto, desde el Ministerio aseguraron que "los problemas que tuvimos en estos días son de cortes de luz y en tableros de Edesur, no hubo prácticamente problemas por conexiones internas". Las cooperadoras aseguran que no es así. Cesaroni sostuvo que "el tema es gravísimo y sucede durante todo el año con fases que se quedan sin luz y hay que planificar qué se puede hacer y qué no, para evitar que salten las térmicas".

"Las escuelas históricas, por ejemplo los normales, tienen problemas porque nunca se ha modificado el cableado, pero los colegios nuevos también tienen problemas porque no están hechos para soportar el funcionamiento que tiene hoy una escuela", señaló Cesaroni. Cooperadoras en Movimiento forma parte de la Multisectorial por la Escuela Pública que hace semanas denunció que son más de 400 las escuelas porteñas con problemas de infraestructura.