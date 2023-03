Otro revés para Marvel Studios: luego de la salida de Victoria Alonso como presidenta ejecutiva, ahora se suma que la ascendente estrella de la nueva Fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Jonathan Majors, fue arrestado por violencia de género.

Majors quien también es el antagonista en la nueva entrega de la saga boxística de Rocky Balboa, Creed III y el villano de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, de Marvel fue arrestado este sábado en Nueva York, acusado de acosar y estrangular a una mujer. No obstante, su abogada negó que las acusaciones sean verdaderas y alegó que el actor es "completamente inocente" y "probablemente la víctima" del suceso.



Según fuentes oficiales que informaron al medio especializado Variety, la policía de Nueva York respondió este sábado a una llamada al 911 en un departamento de Chelsea, Massachusetts. En este contexto, se procedió a la detención de Majors, de 33 años sin mayores problemas.

La víctima no identificada, una mujer de 30 años, fue llevada luego al hospital donde se pudo constatar que presentaba "lesiones menores en la cabeza y el cuello", según las autoridades.

En ese momento, se rumoreó que Majors fue acusado por los cargos de "estrangulación, asalto y acoso", pero finalmente fue acusado de dos cargos de asalto en tercer grado, intento de asalto en tercer grado, acoso agravado en segundo grado y acoso en segundo grado, cada uno de los cuales son delitos menores o cargos menores.

"Jonathan Majors es completamente inocente"

En recientes declaraciones a Variety, la abogada defensora del actor de Creed III, Priya Chaudhry afirmó: “Jonathan Majors es completamente inocente y es probable que sea víctima de un altercado con una mujer que conoce”.

“Estamos reuniendo y presentando pruebas rápidamente al fiscal de distrito con la expectativa de que todos los cargos se retiren de manera inminente”, agregó la letrada.



En este sentido, también señaló que hay imágenes de video del vehículo donde ocurrió el presunto incidente, el testimonio del conductor, testigos y dos declaraciones escritas de la mujer en dónde se retracta de las acusaciones.

“Toda la evidencia demuestra que el señor Majors es completamente inocente y no la agredió en absoluto. Lamentablemente, este incidente se dio porque esta mujer estaba pasando por una crisis emocional, por lo que ayer (sábado) fue llevada a un hospital. La policía de Nueva York está obligada a realizar un arresto en estas situaciones, y esta es la única razón por la que el señor Majors fue detenido. Esperamos que estos cargos se retiren pronto”, concluyó Chaudhry.