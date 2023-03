El balcarceño Diego Ciantini (Chevrolet) logró este domingo su primer triunfo en el Turismo Carretera al imponerse en la final que se llevó a cabo en la ciudad de Toay, La Pampa, debido a que el uruguayo Marcos Landa (Torino) fue penalizado y perdió el primer lugar que había ganado en pista.

Así, en su carrera número 43 en la categoría, Ciantini se quedó con la victoria de la tercera jornada del campeonato dado que Landa tuvo una recarga de cinco segundos por haberlo superado con bandera amarilla.

"Cuando me bajaron la bandera todavía no sabía que había ganado. Cuando hacía los trompos de festejo, no lo podía creer. No teníamos el potencial para ganar, pero Matías (Rossi) no sé qué problema tuvo y Marcos (Landa) me pasó con bandera amarilla, por lo que se nos dio a nosotros. Creo que él está bien sancionado, pero hay que reconocerle el mérito de que ganó en la pista", señaló Ciantini, de 24 años, hijo del expiloto Bocha Ciantini..



Landa, por su parte, expresó: "Fue un carrerón, largamos novenos y pasamos autos en la pista, que es lo importante. Duele esto porque es muy difícil ganar en el TC. Prefiero no hablar de la sanción. Siento impotencia por no poder levantar el trofeo en lo más alto del podio".

El podio lo completaron el delvisense Matías Rossi (Toyota), quien salió desde la pole position y lideró la competencia hasta la vuelta 17 y el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet) que se ubicó tercero.



La próxima fecha será el 16 de abriel en el autódromo de El Calafate, Santa Cruz. Las posiciones generales del Turismo Carretera tienen como líder al paranaense Mariano Werner (Ford) con 113,5 puntos, seguido por el arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni (Ford) con 104 y el riverense Germán Todino (Torino) con 85. Con su triunfo, Ciantini subió al puesto 15º con 56,5 unidades.