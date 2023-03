El renunciamiento de Mauricio Macri, líder de Juntos por el Cambio, a la candidatura presidencial, significó un cimbronazo en el escenario político local y abrió el siguiente capítulo de la discusión electoral. Al correrse, el exPresidente habilitó el juego del "todos contra todos", al interior de su espacio, donde los candidatos que competirán en las PASO de agosto ya empezaron a hacer campaña. Sin embargo, las réplicas del sismo no sólo se dieron al interior de la oposición, sino también en el oficialismo. Desde el kirchnerismo piden que "en espejo", Alberto Fernández haga lo mismo que Macri y se corra de la carrera por la presidencia para habilitar unas PASO del Frente de Todos sin él. Cerca del Presidente, sin embargo, parecieran no darse por aludidos e ignoran las presiones: dicen que Fernández sigue con la idea de dirimir las candidaturas en una interna en la que "nadie esté vedado", y agregan que "nadie tiene que imitar a Macri" (ver aparte).

Cerca de la vicepresidenta, después del renunciamiento de Macri, hacen un análisis que consiste en tres puntos:



Primero: el exPresidente se bajó de la candidatura presidencial porque no le dan los números. Dicen que en Juntos por el Cambio había un triple empate y cuando iba a jugar la general Macri no superaba los 20 puntos en ninguna encuesta.



Segundo: evalúan que la definición de Macri ayudará al frente político opositor porque, al correrse de la cancha, bajan las especulaciones y eso permite que las diferentes corrientes que tiene JxC entren de lleno a competir entre ellas, más allá de la definición política que luego Macri tome de acompañar o no a alguno de los candidatos.

Tercero: Por último, consideran que la definición de Macri oxigena a su espacio y con eso introducen como tercera evaluación, y la más importante: piensan que la decisión de Macri debe ser imitada por Alberto Fernández. "Él también se tiene que correr porque tiene la misma característica: una baja intención de votos que obtura el desarrollo de una estrategia electoral", indican.

En el kirchnerismo agregan que Fernández tiene dos factores que agravan la situación. Uno, que es que él es el Presidente de la Nación y no un dirigente más que intenta ser y no se quiere bajar; y dos, que a diferencia de Macri, que empata en la interna, Alberto la pierde. "Macri, que es un limitado desde lo político, toma una decisión para que su espacio se dinamice. Deja que los candidatos sean Larreta, Bullrich y Morales. Listo. No obtura. Eso tendría que ser un llamado a la reflexión para que el Presidente diga que no va a ser candidato y ayude a que nuestro espacio sea competitivo en 2023 y pueda ganar las elecciones", remarcan. Sobre los nombres de los que serían los candidatos del Frente de Todos, desde el kirchnerismo prefieren no aclarar, pero dicen que la declinación de Fernández ayudaría a cristalizarlos.

También resaltan que no están dispuestos a esperar a que el Presidente convoque a otra Mesa política, como insinuaron desde su comitiva desde República Dominicana, porque eso sería una nueva estrategia de dilación. "Lo del anuncio de la Mesa política es lo mismo de siempre. No hay que seguir pensando, anunciando o dando declaraciones desde un hotel o desde un avión. No va. Las cosas se tienen que hacer porque sino es siempre lo mismo, procrastinar continuamente y ocupar espacios solo con palabras", dispararon.

En el kirchnerismo cuestionan las "no decisiones" del Presidente a las que caracterizan como un "comportamiento recurrente que perjudica al espacio" y remarcan que una cosa es no decidir si firmás o no un decreto, y otra es hacer eso en el plano electoral. Por otra parte, recuerdan que Macri fue el primer presidente no reelecto en la República Argentina y las implicancias que eso tuvo. Temen que con Fernández pase lo mismo porque, a cinco meses de las elecciones, no ven sectores que lo respalden para una reelección, ni tampoco apoyo popular. Recuerdan que el sábado el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que él era el único que pedía por la reelección del Presidente y lo reafirman con ironía.

En esa línea, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, opinó en diálogo con Página12 que Macri se bajó, no porque piensa que esta será una elección de moderados, sino porque no tiene los votos. Luego, reflexionó que el expresidente tuvo una llegada azarosa a la presidencia que no supo aprovechar y que cometió el error de, "habiendo hecho un pésimo gobierno, querer reelegir". Recordó --al igual que hicieron cerca de CFK-- que él fue el primer Presidente en pasar a la historia por ser derrotado después de haber terminado su primer mandato y que "Alberto debería pensar que no puede seguir el camino que siguió Macri".

Para Yasky, una circunstancia emparenta a Macri y Alberto y es que Fernández también tuvo una oportunidad única y también hizo un mal gobierno. "No cumplió con la promesa de distribuir la riqueza. Veníamos del gobierno de los ricos para los ricos y había que construir un gobierno que generara una respuesta para los sectores más sufridos. Alberto no lo supo hacer por su propia naturaleza, eso que algunos le ponderan como moderación, pero que en realidad es vacilación. Quedó a mitad de camino y, lamentablemente, corre el riesgo de cometer el mismo error que cometió Macri que, cegado por la soberbia, intentó ser el candidato y llevó a la derrota a su propia fuerza", subrayó.

En la posible interna que se abriría al interior del FDT, si Fernández da de baja su candidatura, los nombres que suenan más fuertes son el del embajador en Brasil, Daniel Scioli --que este domingo, luego del renunciamiento de Macri, posteó en sus redes un texto como si él ya fuera el candidato del oficialismo--; el del ministro de Economía, Sergio Massa y el del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, en representación del kirchnerismo. "Es el momento de hablar claro para debatir mirando al futuro. El rumbo que propongo es el de la expansión económica; de más derechos; de más integración regional y de más federalismo real", escribió Scioli luego de cuestionar el video de Macri y repitió su slogan: "cuentan conmigo como siempre". Massa y de Pedro por ahora se llamaron al silencio.

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, analizó la situación en diálogo con Página12 y dijo que él está de acuerdo con que Fernández debería bajar su candidatura, como piden desde el kirchnerismo, pero disiente en los modos porque considera que hay que decirlo desde una posición de pedirlo y no de exigirlo. Luego, agregó que para él, el Presidente "es una buena persona que hizo lo que pudo en tiempos muy duros y que si él da ese paso para evitar la disgregación del Frente, hay que reconocerlo y no agredirlo". Del mismo modo, insistió en que de ninguna manera su espacio va a aceptar la imposición de Massa o de Scioli como candidatos únicos y que, "si no hay una opción de nuestro campo político como puede ser Wado de Pedro, pediremos la interna y si no la dan, vamos por afuera". Para él, tanto Fernández como CFK deben garantizar en estas elecciones la expresión de las dos tendencias principales del FdT al que él diferencia como los que votaron con el JxC a favor del programa con el FMI, y los que, como ellos, votaron en contra.

El viernes, camino a Plaza de Mayo, donde se llevaba adelante la marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Máximo hizo declaraciones en las que dejó entender que él está de acuerdo con que haya PASO y con que al candidato "lo elija el pueblo". Desde su entorno recuerdan que nunca le escaparon a las internas en el pasado. Esas declaraciones del líder de la Cámpora fueron festejadas por el albertismo. Sin embargo, desde el entorno de Kirchner aclaran que esta vez estarían de acuerdo en llevarlas adelante, pero que Fernández no debe presentarse como uno de los candidatos.

Sobre el lugar que ocuparía CFK no dan precisiones. Lo que sí remarcan es que, para ellos, Cristina es la dirigenta con mayor caudal electoral y arraigo popular, y que eso "va a estar dando vueltas sea lo que sea", aunque todavía no haya definición acerca de si será candidata o no. Además, recuerdan que ella fue la primera en renunciar a su candidatura. "Marca tendencia", dicen jocosos. Grabois, en tanto, dijo sobre este tema que CFK "no se va a presentar a nada". "Eso es lo que dijo y hasta nuevo aviso todo lo que se escucha son expresiones de deseo o tácticas respetables, pero dilatorias", añadió.

En el kirchnerismo opinan que, si el Presidente declina su candidatura --algo que por ahora no pareciera estar en los planes del mandatario-- todo el espacio político hará lo mismo que hicieron dentro de la oposición con el renunciamiento de Macri. Es decir, apoyarlo y agradecerle. "El día que eso pase va a tener el apoyo popular y de toda la dirigencia", vaticinan ansiosos cerca de la vice.