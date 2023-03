El director técnico de River Plate, Martín Demichelis, entrenó este lunes al equipo en el predio de Ezeiza antes de viajar al sorteo de la Copa Libertadores, y de cara al partido ante Unión del viernes próximo en el estadio Monumental, por la novena fecha de la Liga Profesional.



Demichelis, presente esta noche en Asunción en la sede de la Conmebol junto con el presidente millonario Jorge Brito, dirigió el entrenamiento tras el descanso del domingo y de cara al plan de trabajo, con el inicio de la doble competencia.



Con la racha favorable de cuatro triunfos seguidos sin goles en contra que lo ubican en la cima de la tabla, River tiene por delante desde este viernes siete partidos en 4 semanas, y el entrenador debe pensar en la rotación ante la posibilidad de viajes en las primeras fechas de la Copa Libertadores.



Para esta seguidilla de partidos, el DT ya tiene la base del equipo en funcionamiento y logró en el último amistoso buenos rendimientos para el recambio, con jugadores como Jonatan Maidana, Ezequiel Barco, Agustín Palavecino y Andrés Herrera.



Asimismo, estas semanas van a ser clave para la puesta a punto de Nicolás de la Cruz, con una sinovitis en la rodilla izquierda, y Matías Kranevitter, quien se encuentra en la etapa final de su recuperación por la fractura de tobillo que sufrió en diciembre pasado.



El cuerpo técnico de River sigue de cerca la tendinitis en la rodilla derecha de Santiago Simón, quien no pudo ser parte de los concentrados ante Sarmiento y tampoco participó del amistoso en el triunfo 4-3 ante la Universidad de Chile en Salta, el sábado pasado.



En cuanto al equipo que jugará el viernes contra el Tatengue, las variables son el regreso de los jugadores convocados para la fecha FIFA, en especial Franco Armani y Paulo Díaz.



De todos modos, si todo está en orden y no surgen inconvenientes, la idea del DT es mantener el equipo que jugó ante Sarmiento, lo que supone que sólo habría una duda en la zona media de gestación entre Palavecino y Barco.



Así, un posible once con el sistema 4-2-3-1 sería con Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Barco o Palavecino, José Paradela; Lucas Beltrán.



Con este panorama, el plantel repetirá la rutina toda la semana en el River Camp de Ezeiza, hasta que el jueves por la tarde se entrene en el Monumental, en donde va a quedar concentrado para el partido ante Unión.