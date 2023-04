Los excombatientes son los protagonistas de las ficciones que acompañan un nuevo aniversario --el número 41-- de la Guerra de Malvinas. La cultura asume así una función de reparación, evocando en obras teatrales, películas y en la música a los que cayeron peleando, los que pelearon y volvieron, los que pelearon y se suicidaron después. Varias producciones narran, también, el retorno al hogar de los jóvenes soldados, la espera de familiares y amores, el reencuentro. Algunas propuestas destacadas son el Poema Sinfónico Coral Malvinas, de Pedro Chemes, que estrena en el CCK; la obra Condolencias, dirigida por Fedra García, que se verá desde este sábado en el Cervantes; y los programas especiales de Canal Encuentro, dedicados a aristas poco abordadas del conflicto bélico.

En museos

Museo Malvinas. Foto: Télam.

En el Museo Malvinas, ubicado en la exEsma, actual Espacio Memoria y Derechos Humanos (Avenida del Libertador 8151), se izará la bandera este domingo a las 11. Entre las 14.30 y las 15.30 habrá visitas guiadas por los educadores de la institución. A las 15 se proyectará Telma, el cine y el soldado, de Brenda Taubin. Y a las 16.30 se realizarán estampados en prendas con la silueta de las islas. Durante toda la jornada se estará proyectando Zamba en el Museo Malvinas en continuado.

En el Museo del Traje, se realizará la actividad Saberes compartidos: Cartas de Malvinas. María Blanco invitará al público a recuperar las memorias de Malvinas bordando extractos y relatos en primera persona de cartas de excombatientes. Esto será los domingos 2 y 26 de abril a las 15 en Chile 832. El Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079) proyectará las películas Cartas a Malvinas, de Rodrigo Fernández, y Malvinas. Historia de traiciones, de Jorge Denti, los domingos 2 y 23 respectivamente, a las 19.

Música

Pedro Chemes.

El miércoles a las 20 estrenará el Poema Sinfónico Coral Malvinas del compositor Pedro Chemes, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional --bajo dirección del maestro Federico Sardella-- y con la participación del Coro Nacional de Música Argentina, en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151). De acuerdo al comunicado que presenta el evento, esta es una obra que "por momentos es sinfonía, por momentos cantata y mucho más que eso por tratarse del testimonio de una época".

“Escribí esta obra en memoria de los que cayeron peleando, los que pelearon y volvieron y los que pelearon y se suicidaron en soledad. Salda una deuda interna que tenía con los excombatientes, de los que estoy muy cerca generacionalmente. Año a año, cuando escuchaba la música de los homenajes que conmemoraban el 2 de abril, sentía la ausencia de alguna representación de la música que transito. Utilizando técnicas de vanguardia de la música académica, combinadas con los ritmos tradicionales de nuestro país, he intentado generar un lenguaje que exprese soberanía cultural”, expresó Chemes.

Su pieza se divide en tres momentos. “La ida” esboza una idea sobre la situación argentina antes del conflicto bélico. “El hundimiento del Belgrano y otras batallas” es "núcleo del aparato simbólico de la obra y metáfora de la Patria". La tercera y última parte, “Vidala del regreso”, incluye un poema de Oscar Conde que describe la vuelta en soledad y sin reconocimiento de "los abandonados a su suerte". La entrada es gratuita. Se puede reservar ingresando al sitio web www.cck.gob.ar. El mismo día a las 18 el periodista de Página/12 Santiago Giordano brindará una charla sobre la obra.

Cine

Telma, el cine y el soldado.

Telma, el cine y el soldado es la proyección especial que ofrecerá el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la exEsma, este sábado. Es el mismo film que se verá en el Museo Malvinas y que se replicará también el domingo 15 en el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (Bolívar 65), a las 14. Telma tiene 77 años y una cuenta pendiente: reunir a su hija Lili con su primer amor adolescente, un soldado de Malvinas con quien intercambió una emotiva correspondencia durante la guerra. "Con la ayuda de sus cómplices jubilades del Cineclub, y contra la voluntad de su yerno, Telma comienza un trabajo detectivesco para encontrar al soldado y poder concretar el encuentro soñado durante 40 años", dice la sinopsis. La función es a las 19 y contará con la presencia de les realizadores. La entrada es gratuita, con reserva previa a través de la página conti.derhuman.jus.gov.ar.

Lumiton Museo del Cine Usina Audiovisual ofrece online --en lumiton.ar-- los siguientes documentales: Buenas noches Malvinas, con dirección de Ana Fraile y Lucas Scavino; Malvinas, 25 años de silencio, dirigida por Myriam Angueira; y Operación chocolate, de Carlos Castro y Silvia Maturana. Desde el 3 de abril estará disponible, además, la ficción Ciegos, de Fernando Zuber. El homenaje se completa con el registro de un encuentro con excombatientes de Vicente López quienes compartieron anécdotas de la guerra, entre otras cosas, también presente en la plataforma.

Teatro

Condolencias es la obra ganadora del primer premio en el concurso de dramaturgia “Las mujeres y Malvinas”, organizado conjuntamente entre el Teatro Nacional Cervantes (TNC) y la Universidad de la Defensa Nacional, con la colaboración de Argentores. Escrita por Alicia Muñoz y dirigida por Fedra García, estrena este sábado a las 18 en la sala Luisa Vehil del TNC. Habrá funciones de jueves a domingos a las 18, hasta el 28 de mayo, en Libertad 815.

El relato. Foto: Damián Muñoz Barceló.

El relato, nueva obra de Bernardo Cappa, pone en escena la historia de un excombatiente que en su momento participó de un partido de fútbol que armó un grupo de argentinos contra sus pares ingleses. A cinco años de su muerte sus hijos deciden homenajearlo, transmitiendo el relato de aquellos goles, y la gente del pueblo acude al club para escuchar la transmisión como si fuese en vivo. "El vínculo entre los hermanos, la precaria conexión de la radio casera, las excentricidades del locutor y la llegada de la última mujer del padre detonan el relato familiar poniendo en riesgo el relato épico", se lee en la sinopsis. Actúan Maia Lancioni, Gustavo Sacconi, Pablo Dos Reis, Gabriela Pastor, Juan Santiago y Luna Jankowski. Se presenta los sábados a las 22 en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos. Foto: Francisco Castro Pizzo.

En el Teatro Beckett se puede ver desde este sábado otra obra premiada: De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, escrita y dirigida por Pilar Ruiz. En esta historia, Julio vuelve de la guerra, y su amor desde la niñez, Cecilia, va a su reencuentro. "La vida a comienzos de los '80. Argentina. Música, discos, rock. Una juventud ávida de mundo. Lo vedado. Una guerra. El amor", enumera la sinopsis. "Siempre me conmovió e inquietó la guerra de Malvinas, su contexto político, económico y social. Esta obra es el intento de una reconstrucción, el choque de cuerpos y la búsqueda desesperada de poner en orden las piezas de un rompecabezas estallado. Esta experiencia estética y sensible es la mejor forma que encontramos para acercarnos y hacer memoria de este hecho tan absurdo de nuestra historia", dijo la autora. Actúan Juan Tupac Soler y Sharon Luscher. La obra obtuvo el premio "Malvinas Memoria" del Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Florencio, en Montevideo, en la terna Escena Iberoamericana. Las funciones son los sábados a las 18.30 en Guardia Vieja 3556.

En El visitante, de Marcelo Galliano, con dirección de Anabella Valencia, Omar y Elisa son hermanos y viven en la misma casa con su madre, una señora mayor que espera desde hace cuarenta y un años que su hijo Enrique regrese de la guerra. La llegada de un vecino nuevo, llamado también Enrique y de una edad parecida a la de ese hijo, altera la cotidianidad de la familia. Esta es una producción del Grupo Estable El Popular, que tras presentarse este domingo a las 20 en el teatro municipal de Morón (Almirante Guillermo Brown 989) retorna el 9 de abril a Teatro El Popular (Chile 2080), a las 18. Actúan Laura Dantonio, Charlie Lombardi, Rubén Ramírez y Valencia.

En el Centro Cultural Espacios, ubicado en Witcomb 2627 (Villa Ballester), hay dos producciones alusivas. Dos pedazos de tierra es otro proyecto premiado por el INT. Niebla es un espectáculo de narración oral que obtuvo apoyo de la Fundación Williams. Las entradas para el primero están agotadas. En Niebla se cruzan cinco historias con la pluma de Laura Ávila, Martín Kohan, Inés Garland, Sandra Comino y Sebastián Santana Camargo, hilvanadas por la voz de la actriz Belén Torras, que revelan "el lado más humano y más terrible" de la guerra. Dirige Cristian Palacios. Es este sábado a las 22.

Televisión

Escenarios de guerra.

Canal Encuentro presentará una programación especial este domingo para homenajear a quienes lucharon, con temáticas poco tratadas hasta el momento. Con conducción de Carlos Belloso, Escenarios de guerra (a las 20) es un programa especial realizado en coproducción con el INT, sobre aquellas obras teatrales que, en estas más de cuatro décadas, fueron representando el tema Malvinas en las distintas provincias argentinas. Por otro lado, la serie Civiles en Malvinas (a las 21, por cuatro domingos), producida por el programa Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación, pone en primer plano a quienes participaron en el conflicto bélico sin ser militares ni conscriptos, sino tan sólo civiles muy vinculados a la vida marítima.

Plástica

Marzo, mujer, memoria, Malvinas.

Marzo, mujer, memoria, Malvinas se llama la muestra colectiva que integra una "Maratón de la memoria" organizada por el Fondo Nacional de las Artes (FNA). El cruce generacional y la diversidad estética son dos rasgos de esta exposición que puede visitarse hasta mediados de abril, de jueves a domingos de 14 a 19, en la Casa de la Cultura del organismo, ubicada en Rufino de Elizalde 2831. Aborda los tres tópicos mencionados en el título. "Lo que hay aquí es una multiplicidad de imágenes listas para anudar sentimientos de dolor, lucha y justicia", plantea el catálogo. Hay obras de Luis Felipe "Yuyo" Noé, Carlos Alonso, Jacques Bedel y Martín Reyna.

La sección más grande de la exposición es justamente la de Malvinas, con curaduría de Florence Baranger, quien ha publicado el libro Malvinas: paisaje y memoria. El recorrido atraviesa tres ejes: la forma de las islas, imágenes del conflicto bélico y de los excombatientes.

Durante el domingo, en el espacio cultural habrá actividades desde las 14, entre ellas la presentación de cortometrajes en torno a la temática; una performance de la compañía Les primates titulada De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, pieza de circo que combina lenguaje acrobático, danza y teatro; y la charla "Diálogos sobre Malvinas y su representación en el arte", con la presencia de Baranger; los excombatientes Jorge Chernoff y Daniel Ontiveros, también artista; y la artista plástica Karina El Azem. Moderará Beatriz Reynoso. Toda la información sobre la programación de la "Maratón" se encuentra en la página fnartes.gob.ar.