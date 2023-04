"A 40 años de su recuperación, la democracia está en disputa", es el título del comunicado del partido Unidad Popular que, con la firma de sus dirigentes nacionales Claudio Lozano, Hugo "Cachorro" Godoy y Víctor de Genaro anuncia que adhieren a la convocatoria de Juan Monteverde y se suman a construir una "Rosario sin miedo". La agrupación considera que "en la disputa por la democracia hay que posicionarse necesariamente en el territorio de la defensa de la vida y de potenciar la participación de la comunidad". "Por tanto, no podemos permitir que la idea de la política consista en gestionar el sistema de desigualdades vigentes", afirman.

El documento convoca a "ser capaces de vincular la democracia con la economía, asumiendo que la extensión de la precariedad y la informalidad han roto el contrato clásico del Estado de bienestar". Para ellos, "hay que poner en marcha un proceso de intervención política, frente a las necesidades sociales crecientes, para frenar el desaliento y el desánimo del pueblo".

Unidad Popular hace suya una frase de Monteverde. "Como dice Juan, tenemos que desbordar las fronteras partidarias y darle lugar al poder ciudadano. Hay que redoblar esfuerzos para que no se interrumpa el proceso democrático e impedir que se instalen las mafias". Desde UP recuerdan que "habiendo sido los primeros en expulsar al neoliberalismo de nuestra región, tenemos una responsabilidad: debemos ser capaces de mantenernos en la senda de la emancipación. Solos no podemos. Queremos hacerlo con todos y todas".