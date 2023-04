Desde la medianoche del sábado y a lo largo del domingo, en todo el país, hubo actos por los 41 años del inicio de la guerra de Malvinas: la tradicional vigilia en Río Grande, una conmemoración frente al cenotafio levantado de la Ciudad de Buenos Aires, festivales y encuentros de excombatientes en todas las provincias. El presidente Alberto Fernández participó en uno de los homenajes, en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde sostuvo que Argentina va a "recuperar" las Islas Malvinas por la "vía pacífica" y puso el foco en que su gestión "poco a poco fue desarmando" el acuerdo Foradori-Duncan, firmado con Gran Bretaña en 2016 durante la administración de Cambiemos.

En Tierra del Fuego, la provincia que tiene bajo su jurisdicción a las islas, todos los años los veteranos hacen vigilias tanto en Ushuaia como en Río Grande, pero es en la última localidad donde ocurre la mayor concentración de excombatientes, que se encuentran para esperar la mañana del 2 de abril acompañados por sus familiares.

La actividad se realiza desde 1995 y logra una fuerte participación de la ciudad. También este año, ya que desde las primeras horas los vecinos se acercaron a la Carpa de la Dignidad, montada a orillas del Mar Argentino, donde durante la semana los veteranos habían recibido a estudiantes de nivel primario y secundario.

En representación del gobierno nacional viajó a Río Grande el ministro de Defensa, Jorge Taiana, mientras que por la Fuerza Aérea fue el brigadier general Xavier Isaac. También participaron el gobernador Gustavo Melella, la vicegobernadora Mónica Urquiza, el intendente de Río Grande Martín Pérez y el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés.

“Hay heridas de la guerra que no se pueden curar", dijo en el acto el vicepresidente del Centro de ex combatientes local, Alberto Ante, que recordó además cómo al volver al continente enfrentaron "una segunda guerra, la de la desmalvinización".

En todo el país

También hubo una vigilia en Río Gallegos, en la que participó la gobernadora Alicia Kirchner. En la ciudad de Buenos Aires, familiares y ex combatientes se reunieron frente al cenotafio de la plaza San Martín, en el barrio de Retiro. En Santa Fe, los actos centrales fueron organizados por el Centro de exsoldados y la intendencia de Rosario e incluyeron una Vigilia en el Monumento a la Bandera, mientras que en la costanera del río Paraná funcionaron carpas con actividades educativas y deportivas abiertas al público.

Corrientes hizo su acto central en Goya, con un desfile. En otras localidades del país se hicieron caminatas, mesas de exposición, proyecciones de documentales; actividades para recordar a quienes combatieron en la guerra y reclamar al mismo tiempo la soberanía argentina sobre las islas.

La Plata fue una de las ciudades con otro estilo de conmemoración, como un festival y el montaje de una experiencia de realidad virtual "Pisar Malvinas", en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, que se podrá visitar este lunes. En la capital bonaerense tiene una fuerte presencia el Cecim, el Centro de Ex Combatientes integrado por soldados -colimbas- que han impulsado la denuncia e investigación judicial de las torturas en Malvinas cometidas por oficiales y suboficiales de la dictadura.

"La democracia todavía tiene algunas cuentas pendientes por resolver y necesita tener una justicia que funcione. La causa sobre las torturas contra los soldados de Malvinas sigue enclaustrada en la Corte", denunció sobre el tema el Cecim.

Este reclamo de Memoria y Justicia fue respaldado por el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol) que recordó que la causa por crímenes de lesa humanidad cometida por militares argentinos contra los soldados aún espera”, congelada en la Corte Suprema.

Foradori-Duncan

El presidente Alberto Fernández participó de un acto de conmemoración en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde resaltó que su gestión "poco a poco fue desarmando" el acuerdo Foradori-Duncan, firmado con Gran Bretaña en 2016 durante la administración de Cambiemos. -

El mandatario sostuvo que se trató de un "pacto vergonzoso donde se le permitía al Reino Unido volver a tener vuelos continentales, de Malvinas a San Pablo; y, lo que era peor, habilitaba a la explotación de todo es el espacio marítimo circundante de Malvinas" por parte de los ingleses.

También apuntó contra la gestión macrista por no hacer "nada" ante el reclamo de veteranos de la Guerra de Malvinas por medidas como la doble jubilación anticipada, atención sanitaria en el PAMI y exención del pago de peajes.

Fernández instó a "hacer memoria" y remarcó que durante la pandemia "hubo alguien que quiere ser presidenta ahora", en referencia a la titular del PRO, Patricia Bullrich, que "había dicho '¿para qué vamos a discutir las Islas Malvinas? Si quieren quedarse con las Malvinas que se queden con las islas Malvinas'".

Mensajes

Como el presidente, otros funcionarios y dirigentes políticos renovaron su reclamo de soberanía sobre las Malvinas y llamaron a mantener "viva" la memoria de los combatientes caídos en el conflicto bélico. -

Desde la oposición la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no levantó el guante presidencial y se limitó a expresar su "agradecimiento" a los "héroes que lucharon en Malvinas, a los que dejaron la vida, a sus familiares, a los sobrevivientes que cargaron con las secuelas de la guerra."



A su vez jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: "Hoy recordamos a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas, que dieron la vida por nuestro país y son héroes nacionales. Sé que hay un dolor que el tiempo no podrá curar nunca, pero no están solos. No los vamos a olvidar. Tenemos una deuda de honor con todos ustedes y eso vivirá para siempre".



También hablaron integrantes del gobierno nacional y el Frente de Todos. "Recordamos y rendimos homenaje a los caídos, veteranos y veteranas, que con honor y patriotismo lucharon en la Guerra de Malvinas. A 41 años, seguimos reclamando nuestros derechos soberanos. Las Malvinas son argentinas", expresó en las redes sociales el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien remarcó que "Malvinas nos une".

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, sostuvo que "en homenaje a quienes dieron la vida por la dignidad del pueblo argentino debemos mantener viva la memoria y defender con el corazón la causa irrenunciable de soberanía sobre Malvinas".

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, publicó: “Este 2 de Abril mantenemos con firmeza y convicción el reclamo por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. ¡Las Malvinas son y serán argentinas!".