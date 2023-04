En un potente editorial, el periodista y conductor de La Mañana por AM750, Víctor Hugo Morales, salió al cruce de los formadores de precios y apuntó contra la cobertura mediática que se hizo de la muerte de Joselin, una beba de tres años que vivía con su familia en la calle y falleció la semana pasada.

En la apertura de su programa, aseguró que hubo medios de comunicación y políticos que buscaron sacar un rédito electoral de esta noticia y apuntó con firmeza contra los formadores de precios, a los que les preguntó: “¿A cuántos bebés matan todos los días con su avaricia los formadores de precios?”

El editorial de Víctor Hugo Morales

Ahí viene la pasmosa frialdad de la mafia, celebrando una vez más la muerte. Juntos por el Cambio siempre abrazado a la muerte, si ven que les viene bien.

La muerte de la beba a metros de la Casa Rosada es una de las muertes de niños que mueren de hambre en Argentina repetidamente. Son parte de los tres millones que mueren por hambre en el mundo. Uno de los 24 mil que mueren hoy de hambre en el mundo. De aquí a las 9 habrán muerto en el mundo mil personas de hambre.

Los asesina el capitalismo. Los crucifica antes de nacer el hambre de sus padres, el hambre eterno, la hambruna interminable.

¿La mata la política a esa beba o la matan los formadores de precios? Los que llevan sus ganancias a torres que tocan el cielo. Los Arcor, los Molinos Río de la Plata, los dueños de los supermercados.



¿Son estos los asesinos o son los pobres gobiernos que luchan, mal o bien, contra esos usureros de la vida? La política, un gobierno de izquierda, aún si su barco ha perdido los remos, como pasó ahora, va a la orilla del pueblo, porque no sabe hacer otra cosa. No tiene otro camino.

Ellos, los que dominan al mundo, matan de hambre a la gente. El viernes denunciábamos que el aumento permitido de los precios era del 3,2 por ciento, y ellos alzaron el 40 por ciento.

Esos son los asesinos, no lo que Clarín quiere mostrar porque muere a metros de la Casa Rosada. ¿A cuántos bebés matan todos los días con su avaricia los formadores de precios? Esos que lamentablemente tienen un equipo con espíritu de lucha enfrente.

Siempre miran, siempre invitan, nunca van a conseguir nada, porque son unos miserables asesinos de la vida. El capitalismo mata. Me acuerdo cuando lo teníamos como un refrán. Nos sigue matando.

¿A cuántos bebés más matan hoy con su avaricia? ¿Cuántos no comen? No comen sus padres, no comen ellos. Y si se mantienen vivos después de los cinco años, nadie les devuelve las neuronas que no se formaron como consecuencia del hambre.

¿Qué pibe va a comer lo que elementalmente necesita si vos, formador de precio, el viernes podías aumentar 3,2 por ciento y aumentaste 40 por ciento?

Después del 4 mil por ciento que aumentaron en todo este tiempo impidiendo comer a esta gente. Pero le meten por televisión, 'la beba muerta frente a la Casa de Gobierno'. ¿No se dan cuenta? ¿No ven la pobreza? Sí, la pobreza del capitalismo es parte del capitalismo. Lo que pasa es que aquí se nos fue la mano.