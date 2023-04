El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a poner en duda que el crimen del colectivero Daniel Barrientos en Virrey del Pino haya sido un "hecho habitual" de inseguridad, por la organización con la que operaron los asaltantes y por las armas profesionales utilizadas.

También expresó sus sospechas sobre la agresión que sufrió en la manifestación de choferes en General Paz, al sostener que hubo "infiltrados", entre ellos "agitadores del PRO" que ya había visto en otras oportunidades.

Consultado sobre la posibilidad de que se haya tratado de un crimen con móviles políticos, respondió: "No sé si nos tiraron un muerto, pero no voy a parar hasta encontrar a los responsables".



El asalto al colectivo que conducía Barrientos "no fue un hecho habitual", señaló Berni en declaraciones al programa América Noticias. Por lo general, explicó el funcionario, "los delitos tienen patrones que coinciden. Cambian los actores pero los patrones son más o menos siempre los mismos", algo que, a su entender, no habría ocurrido en este caso.



No es frecuente, desarrolló en este sentido, "que un auto cruce a las 4 de la mañana a un colectivo que no tiene plata" y que los ladrones "no se lleven nada". Según precisó el funcionario, los asaltantes solo sustrajeron una cartera, "que ni siquiera abrieron, porque el teléfono quedó adentro" de la misma.

Además, recordó Berni, el arma utilizada para cometer el crimen fue una pistola calibre 40, con municiones Smith&Wesson. "Usaron un arma típica de sicario. No es el arma de los delitos amateur del conurbano", aseguró. "Nos topamos con armamento que usan los delincuentes profesionales, delincuentes de alta monta, y con municiones que salen una fortuna", advirtió el ministro.

"Agitadores del PRO"

Este martes, Berni también expresó sus sospechas sobre la agresión que recibió ayer durante la manifestación de choferes de colectivos que se llevó a cabo en Avenida General Paz y José Manuel de Rosas en repudio al asesinato de Barrientos.

"No puede ser que la única metodología sea agitar. Ayer había agitadores del PRO que los tenemos recontra conocidos. Había infiltrados del PRO y Patricia Bullrich es parte de ese sector, que se hagan responsables. Cuando llegué al lugar había actores que ya los conozco", dijo en diálogo con Radio 10.

Para el ministro, la manifestación de este lunes se debió a "la congoja de los compañeros que se mezclan con internas sindicales, que son notorias y públicas, por plata".

"Uno de estos intereses en disputa es la política, sabemos que están todos los activistas políticos en un año electoral. Siempre hay infiltrados, vi caras conocidas, en este ambiente nos conocemos todos", insistió Berni, quien contó que al llegar a la manifestación "una persona de mucha confianza" le dijo: "esto es una emboscada".

Sobre la evacuación por parte de la Policía de la Ciudad, respondió: "No se coman el discurso. No necesitaban evacuarme. En ese momento estábamos viendo dónde nos reuníamos para hablar (con los colectiveros)".

Por otra parte, el funcionario cuestionó al fiscal de la causa, Gastón Duplaá. "Apagó el teléfono a las 21 horas en plena investigación. Es muy difícil avanzar en la causa si el fiscal Gastón Duplaá apaga su celular", reflexionó. El Ministerio de Seguridad bonaerense, en cambio, trabajó "toda la noche" para poder ampliar la investigación y detener al primer sospechoso, destacó Berni.

Asimismo, apuntó contra las empresas de transporte que no cumplieron con la colocación de cámaras de seguridad en los vehículos, pese a contar con los fondos necesarios para hacerlo. "Cuando asumimos, hicimos la inversión para la colocación de cámaras en todas las unidades", recordó Berni en declaraciones formuladas esta mañana a la Radio La Red.

"El Gobierno de la provincia (de Buenos Aires) hizo la inversión. Tendrían que reclamarle a los dueños de las líneas de transporte" por la ausencia de esas cámaras, apuntó el funcionario.