El expresidente estadounidense Donald Trump llamó a los republicanos del Congreso a desfinanciar el Departamento de Justicia, un día después de que un juez de Nueva York le leyera los cargos por los que fue imputado por un jurado en relación a pagos en negro a un pornostar durante la campaña electoral con la que llegó al poder en 2017.

"Los republicanos en el Congreso deben desfinanciar el DOJ (Departamento de Justicia) y el FBI hasta que entren en razón", proclamó en mayúsculas el magnate republicano en su red social Truth Social, reiterando que es inocente y que la causa por la que está procesado tiene motivaciones políticas.

"Abuso de poder"



El gobernante Partido Demócrata está usando "viciosamente el abuso de poder para interferir en las elecciones", dijopara un segundo mandato tras haber perdido las elecciones de 2019 contra el presidente Joe Biden.

"Casi todos los analistas legales y políticos han dicho que la acusación injusta y moralmente repugnante presentada contra mí ayer NO TIENE MÉRITO, y ni siquiera es un caso. No hubo delito", agregó.



Desde su salida del poder, Trump, de 76 años, ha enfrentado acusaciones de diversa índole, la más grave por el asalto al Capitolio, el edificio del Congreso, en enero de 2021 por una multitud de partidarios del expresidente para evitar la certificación del triunfo electoral de Biden. Además, un fiscal investiga su manejo y la custodia de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.

La causa

En la causa por la que ayer se presentó ante la Justicia y dejó grabadas sus huellas dactilares y fotos,en la recta final de la campaña electoral de 2016, con el fin de que ella mantuviera en secreto una supuesta relación extramarital ocurrida 10 años antes y que él siempre negó.La próxima audiencia del caso fue fijada para el 4 de diciembre próximo y. Tanto el expresidente, que se declaró "no culpable", como sus abogados rechazaron la causa. Incluso Trump no dejó de insistir con que era una “caza de brujas”., ya que en Estados Unidos una persona acusada o condenada penalmente puede presentarse a cualquier cargo y ser elegida., un escenario que no se descarta del todo, dado que Trump es objeto de una investigación federal por su papel en el asalto al Capitolio.

El futuro

La inculpación de Trump hace que todo Estados Unidos se pregunte ¿y ahora qué? La carrera por la Casa Blanca en 2024 es más incierta que nunca y el calendario judicial del expresidente republicano también. Esto mientras el otro gran contendiente, el presidente demócrata Joe Biden, se toma su tiempo para anunciar una candidatura que se da por hecha.

Queda por ver si este caso, uno de los muchos que preocupan al multimillonario, irá a juicio. El calendario es fundamental para él, dado que espera ganar la nominación republicana para las presidenciales de noviembre de 2024. La justicia apuesta por una próxima comparecencia a finales de año y un juicio en enero de 2024, justo antes de las primarias, pero los abogados del expresidente no están de acuerdo.

"No iremos ante un jurado", afirmó a NBC el miércoles uno de ellos, Joe Tacopina, convencido de que el caso caerá por su propio peso debido a dificultades legales. Lo tachó de caso "zombi".

Puede hacer campaña

Entre tanto Trump, que quedó en libertad, puede hacer campaña a su antojo con la condición de "abstenerse de comentarios que puedan incitar a la violencia" sobre su caso, le advirtió el martes el juez Juan Merchán, quien no le impuso la "ley mordaza", una prohibición absoluta de mencionar el procedimiento en público.

Pero la moderación no es el punto fuerte del magnate,, quien ayer llamó al Congreso en su red Truth Social a "DEJAR DE FINANCIAR EL DOJ Y EL FBI" por lo que considera un "ABUSO DE PODER", refiriéndose al Departamento de Justicia y el principal organismo federal encargado de hacer cumplir la ley.