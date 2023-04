Kylian Mbappé, el delantero francés de 24 años, criticó al París Saint-Germain (PSG), por utilizar su imagen para una campaña de renovación de abonos para los hinchas de cara a la temporada 2023/24. Se trata del único jugador insignia que aparece en el video, ya que no aparecen ni Lionel Messi ni Neymar, cuya continuidad en el equipo está en duda.

"En ningún momento mi interlocutor me informó sobre el destino que le darían a la entrevista que brindé. Me pareció que era una entrevista típica de marketing del club. Me opongo a este video publicado. Esta es la razón por la que lucho por los derechos individuales de imagen", escribió en Instagram.

"El PSG es un gran club y una gran familia, pero lo que no es el Kylian Saint-Germain", agregó la estrella cuyo contrato expira en 2025.

El descargo de Mbappé en Instagram.

En el video filmado en las tribunas del estadio Parque de los Príncipes, en el cual el PSG promociona los nuevos abonos de la temporada, Mbappé asegura que la hinchada es “el jugador número 12, el que nos da una fuerza suplementaria para afrontar las batallas (...) ser parisino es estar orgulloso de lo que somos, de lo que representamos, y no olvidar nunca de dónde venimos”.

Luego, “en nombre de todos los jugadores” aseguró que “nos gustaría hacer más, siempre podemos hacer más (...) sé que este año no ha sido el mejor de todos. No cumplimos con las expectativas del club, las tuyas y las nuestras también. Todos queremos seguir juntos para terminar bien la temporada y ganar el campeonato”.

En las imágenes aparecen figuras como Nuno Mendes, Ismael Gharbi y Warren Zaire-Emery, pero brilla la ausencia de las otras dos grandes estrellas del club, Leonel Messi, cuyo contrato acaba en junio, y el brasileño Neymar, con vinculación hasta 2027, pero criticado por sus recurrentes lesiones.

Mbappé y el derecho de su imagen

Según Le Parisien, Mbappé es un firme defensor de su imagen y por sus creencias rechaza ser la imagen de determinadas marcas. En este sentido, una de las condiciones que puso antes de renovar el contrato con el PSG en 2022 fue la poder intervenir en las decisiones en las que esté involucrado el derecho de su imagen.

“El fútbol ha cambiado. Una nueva ola ha llegado y eso nos otorga un derecho de mirar nuestro nombre y ver a lo que está asociado. No estoy pidiendo mucho. Tengo una carrera y quiero manejarla de la mejor manera que me parezca. Como eso me corresponde y con los valores que quiero defender", dijo en ese entonces.

La continuidad de Mbappé, Messi y Neymar en el PSG

Según ese medio, la nueva polémica llega en una etapa en la que el PSG busca rehacer el equipo en torno a Mbappé, prescindiendo de sus otras dos figuras, Messi y Neymar.

El diario, considerado el portavoz extraoficial del club, opinó que el equipo actual "está en ruinas" y hace falta rehacerlo para la próxima temporada.

En este sentido, la eliminación en la Liga de Campeones en octavos de final y el rendimiento en la Liga Nacional, donde el PSG es líder pero perdió los últimos dos partidos parece haber convencido a los dirigentes de que hace falta dar un “golpe de timón”.