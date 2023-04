El diputado nacional Leopoldo Moreau aseguró este jueves que la Argentina "necesita un estadista más que un candidato a presidente" y afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner es su elegida.

Este miércoles el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, confirmó que el Frente de Todos se presentará unido bajo distintas fórmulas en las PASO para definir a su candidato a Presidente.

Consultado al respecto, Moreau sostuvo que "no hará referencias" a las opiniones de de Pedro, sino "una apreciación general y de carácter más amplio".

"Yo creo que lo que está necesitando la Argentina no es un candidato a presidente, ni siquiera de nuestra propia fuerza política. Lo que necesita es un estadista porque tiene una tarea gigantesca quien tome las riendas del gobierno de aquí en más", sugirió, en diálogo con AM750.

En este sentido, enumeró las tareas que debe realizar el "estadista" que llegue a la presidencia a fines de 2023: "Primero tiene que restablecer la autoridad presidencial. Después, recomponer y reconciliar el sistema político con toda la sociedad porque hay una fragmentación alarmante, peligrosa, que atraviesa a todo el sistema político. En tercer lugar hay que encarar una etapa muy compleja derivada de la pandemia, de la guerra, del derrumbe financiero internacional, lo cual ya tiene consecuencias sobre la Argentina".

"Además, se agrega la sequía histórica y tener el privilegio, entre comillas, de ser, gracias a (Mauricio) Macri, el país más endeudado del planeta en el peor período del planeta. Estos desafíos no pueden ser llevados por solo un candidato a presidente", remarcó.

Y agregó: "Tampoco podemos estar envueltos en una danza que ya nos marea a todos de nombres. Se ha transformado en una calesita de nombres, como si la solución al problema fuera si hay o no hay PASO".

La "voluntad popular" clama por Cristina presidenta

"Por eso yo voy a insistir hasta el último minuto en la necesidad de que Cristina (Kirchner) sea candidata, porque es más que esto, es una estadista. Y eso necesita Argentina para recomponer el pacto democrático que rompió el macrismo en 2015", enfatizó.

"Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que Cristina encabece este espacio político y no solo eso, sino que ampliándolo convoque a todos los sectores a recomponer el pacto democrático y encarar juntos los dramas que estamos atravesando y vamos a atravesar", agregó Moreau.

Sin embargo, la contradicción principal que tiene que enfrentar la Argentina es acerca de la proscripción de Cristina Kirchner. Por eso, explicó el diputado nacional, "hay que enfrentar a la mafia judicial".

"Yo no hago interpretaciones subjetivas, yo lo que mido es la voluntad de la mayoría de los argentinos. Y me encuentro en la calle, en los barrios del Gran Buenos Aires, con la gente que me dice que si no va Cristina no va a votar. Yo miro la voluntad del pueblo, la voluntad popular", dijo.

Y concluyó: "Además, las famosas encuestadoras y los diarios de la oposición dicen que es la candidata con mayor cantidad de votos.

Por último, se refirió a la convocatoria para marchar hacia Tribunales el próximo jueves 13 de abril. "Esta convocatoria plantea 'democracia o mafia judicial', que es la mayor contradicción que tiene hoy el país. Esto va a ser el jueves 13 a las 16hs frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle", informó.