Cinco sobrinos de María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, se presentaron ante la Justicia como "únicos herederos" de la escritora fallecida el pasado 26 de marzo. Kodama tenía en su poder departamentos, bienes de valor histórico, manuscritos y los derechos sobre la obra de Borges.

El abogado de la viuda del escritor, Fernando Soto sosuvo que Kodama le había dicho en vida que no tenía familiares, sin embargo sí tenía un hermano del que "no hablaba nunca".



El letrado afirmó que estas cinco personas acreditaron la identidad de su padre ya fallecido como "hermano de María Kodama".

"Solo habla de él en una biografía escrita en Estados unidos", afirmó en diálogo con AM750.

Al respecto de lo que herederán los sobrinos de Kodama, Soto señaló que serán "las propiedades de ella y las obras de Jorge Luis Borges".

María Kodama no llegó a escribir un testamento. Era su deseo pero no quedó en eso nomás. Con lo cual, "la voluntad de Borges era que sus obras las herede ella", pero la última voluntad de la viuda del escritor no se llegó a redactar, por lo que "la ley en Argentina establece que cuando se hereda, se hereda todo, no una parte de los bienes", según el abogado.

"En lo que es propiedad intelectual, se tiene el derecho a cómo se publica y cómo se difunde" una obra, explicó.

Ante la duda de si podría estar "en peligro" la continuidad de las obras del reconocido autor, Soto fue contundente: "Los herederos parecen gente razonable y criteriosa. Aunque no provienen del género literario, no quiere decir que no puedan manejarlo bien".