Más de cuarenta organizaciones vecinales de la Ciudad de Buenos Aires publicaron una carta abierta en conjunto para repudiar las declaraciones de un funcionario porteño que calificó de "populismo urbano" al trabajo de organizaciones que, aseguró, tienen "agenda partidaria". Se trata de Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, a cargo de algunas de las políticas urbanísticas más cuestionadas por esas organizaciones, como los proyectos de Costa Salguero, Costa Urbana o la figura de los Convenios Urbanísticos (CU). "La ciudad es un espacio de disputa de intereses políticos y eso no es 'populismo urbano'", sostuvieron las 44 agrupaciones que firmaron la carta abierta, a la que titularon "Gobernar es respetar la democracia participativa y ambiental".

Entre las firmas se observan los nombres de barrios de diversos puntos de la Ciudad: Colegiales participa y decide, S.O.S Caballito, Amigos del Parque Saavedra, No a las torres en Parque Chacabuco, Asamblea barrial de Villa Luro, Nodo San Cristóbal, Devoto unido o Vecinos unidos de Núñez, entre otros. También firman agrupaciones que trabajan en toda la ciudad, como Basta de demoler, Basta de mutilar nuestros árboles o el Observatorio del derecho a la ciudad. Además, la carta abierta cuenta con más de doscientas firmas particulares.

La frase que enojó a los vecinos y vecinas forma parte de una entrevista publicada en la sección Propiedades del diario La Nación el pasado 26 de marzo. Consultado por las "grietas" que se generan "entre vecinos y los nuevos proyectos", el funcionario respondió: "No creemos en las grietas, la de los desarrolladores y los vecinos es otra grieta más creada por los que viven de eso, organizaciones sociales con agenda partidaria, populismo urbano, oportunistas, gente que observa y no hace nada". Más abajo, García Resta sumó que el "populismo urbano" es "pura demagogia".

"Calificar peyorativamente cualquier forma de participación no sólo lesiona derechos de raigambre constitucional, sino que obtura cualquier tipo de diálogo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirma propiciar y promover", respondieron por su parte las organizaciones y agregaron que la democracia participativa prevista por la Constitución porteña incluye "el agrupamiento espontáneo de los ciudadanos en pos de un objetivo común o en defensa de sus derechos que, en la mayoría de los casos, trascienden intereses partidarios". "Los vecinos de la Ciudad, organizados libremente al amparo de nuestra ley fundamental, reclamamos nuestro derecho a ser oídos, en defensa de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, para las generaciones presentes y futuras", agregaron.

Las organizaciones también contestaron a una frase que aparece al inicio de la entrevista. Allí se hace referencia a una de las frases "preferidas" de García Resta, tomada del ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso: "Gobernar es explicar". "Gobernar, además de explicar, es ante todo escuchar, dialogar y construir consenso político con todos los actores sociales, observando y dando lugar a los espacios de representación y participación de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes, otras formas de organización que desarrollen actividades comunitarias dentro de la jurisdicción de la Comuna. La ciudad es un espacio de disputa de intereses políticos y eso no es 'populismo urbano'", respondieron las organizaciones. En este sentido, advirtieron que "lamentablemente no es la experiencia que estamos recogiendo".

En la carta abierta, los vecinos y vecinas se refirieron a casos específicos que han denunciado en el último tiempo. En el caso de Costa Salguero, por ejemplo, recordaron el reciente rechazo del oficialismo porteño a la Iniciativa Popular impulsada por las organizaciones: "Había llegado al recinto avalada por más de 53 mil firmas. Los vecinos de la ciudad solicitamos que 30 hectáreas ubicadas en la Costanera norte fueran destinadas a espacio verde y una vez más nuestros pedidos fueron desoídos", sostuvieron sobre el rechazo al proyecto que buscaba derogar la ley que habilitó a vender una parte del predio de Costa Salguero para la construcción de edificios.

Sobre el Código Urbanístico aprobado en 2018, en tanto, volvieron a advertir que "está provocando un cambio en la identidad de los barrios en desmedro de la calidad de vida de quienes los habitamos". "Se avanza sobre los pulmones de manzanas, se agregan metros cuadrados de cemento, se saturan los servicios, el tránsito, etcétera. Esta situación genera un amplio rechazo en la mayoría de los vecinos, sin importar preferencia política partidaria", agregaron. Los vecinos y vecinas concluyeron reclamando "una participación verdadera, con funcionarios que trabajen por los derechos de los ciudadanos, por su bienestar y no por el interés de unos pocos".