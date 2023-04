Finalizado el clásico rosarino, los dos entrenadores hicieron su respectivo análisis del partido, el cual coincidió en la sensación agridulce en relación a lo que dieron sus equipos y el resultado obtenido. "Si la gente no está conforme lucharé para que lo estén. Hay un trabajo, muchas ganas y mucho sentido para hacer las cosas. El planteo es el que creo correcto", dijo Gabriel Heinze. "Me voy conforme por cosas que vi aunque tenemos que confirmar cosas que mostramos en el próximo partido”, razon+o Miguel Russo.

Heinze consideró que su equipo buscó pero le faltó “más paciencia, tener mayor presión y mejor pase final", explicó que la idea original era "mover la pelota con dos o tres pases seguidos y luego encontrar el pase para lastimar al rival, pero ese pase justo fue el que nos faltó, a la pelota la trasladábamos hasta la última línea, lo hacíamos bien, pero allí fallamos". Si bien se reprochó que "todos queríamos darle una alegría a la gente”, se fue conforme "con el esfuerzo" del equipo.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Heinze cuestionó una pregunta que le realizó un periodista relacionada a una supuesta opinión negativa de algunos hinchas sobre el juego de su equipo: "Si la gente no está conforme con el DT, lucharé para que lo estén. Hay un trabajo, muchas ganas y mucho sentido para hacer las cosas. El planteo es el que creo correcto". Y agregó: "Voy a seguir de esta misma forma, le meto muchas horas de trabajo para hacer un planteo. No me voy a disfrazar de otro. Acá se opina porque el resultado no fue positivo, si hubiéramos ganado en el último minuto, ni vos ni nadie dice que el planteo no está".

Russo dijo que el equipo tuvo ocasiones de gol claras.

Por su parte, Russo, analizó el trabajo que hicieron sus dirigidos en cada tiempo: “En el primer tiempo tuvimos ocasiones de gol muy claras. Las salidas y transiciones fueron rápidas y salvo una situación de gol del rival, Central tuvo más de una. El segundo fue muy parejo y nos costó manejar más la pelota”. Por otro lado, reflexionó que "en el fútbol argentino todo cuesta mucho, cuesta mantener el nivel de un partido al otro y en todos los encuentros quedan cosas por mejorar" pero aclaró: "Me voy conforme por cosas que vi aunque tenemos que confirmar cosas que mostramos en el próximo partido”.

En ese sentido, el técnico canaya prefirió pensar en lo que viene: “Estos partidos son quiebres, hacia arriba o hacia abajo. Pero el resultado ya está, seguiremos evaluando actitudes de equipo e individuales. Ahora pensamos en el miércoles, que es clave y hay que volver a ganar”, señaló en relación al partido con Central Norte de Salta por la primera ronda de la Copa Argentina.

Los jugadores también dieron su visión del partido. Broun consideró que “tuvimos las más claras y no la pudimos meter” mientras que “ellos no, tuvieron la pelota y no supieron qué hacer, no generaron peligro, no tuve trabajo en el arco”. Además, dejó lugar para la chicana: “Contento porque seguimos con una racha en este estadio de no perder desde hace muchos años”.

En tanto Iván Gómez expresó que se fue con un "sabor amargo" por no haber podido lograr una victoria: "Fuimos protagonistas. Fue un partido difícil y sabíamos que iba a ser así, trabado como todo clásico. Nos faltó en los últimos metros, no encontramos el gol, pero en líneas generales creo que hicimos un gran partido". El delantero paraguayo Jorge Recalde también valoró el rendimiento leproso: "Quisimos llevarnos la victoria, propusimos todo el partido y no se dio pero nos vamos tranquilos porque dimos todo". Además, aclaró que habían pensado mucho en este partido y "lamentablemente no se pudo dar" y mencionó que sabían "que iban a jugar al error nuestro y el trámite se dio así".