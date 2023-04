La temporada regular de la NBA llegó a su fin y este martes se jugarán dos de los cuatro partidos de la etapa play-in, que clasifica a los playoffs. Desde las 20:30 (hora argentina), el Miami Heat será local de los Atlanta Hawks mientras que a las 23 se enfrentarán Los Angeles Lakers de LeBron James y los Minnesota Timberwolves.

El miércoles será el turno de otros cuatro equipos: Toronto Raptors vs Chicago Bulls a las 20 y New Orleans Pelicans vs Oklahoma City Thunder a las 22:30.

El ganador de Lakers-Timberwolves se meterá directamente en los playoffs y enfrentará a los Memphis Grizzlies del base Ja Morant (2º en la Conferencia Oeste). El perdedor, en tanto, irá contra el ganador de Pelicans-Thunder para, finalmente, decidir al rival de los Denver Nuggets del pivot serbio Nikola Jokic (1º del Oeste).

En el Este, el vencedor de Heat-Hawks irá contra Boston Celtics (2º) en los playoffs, mientras que el perdedor jugará contra el ganador de Raptors-Bulls. De estos duelos saldrá el contrincante de los Milwaukee Bucks del griego Giannis Antetokounmpo (1º).

Los playoffs arrancarán a jugarse este sábado con series a siete partidos. Los otros cruces del Oeste son Sacramento (3º) vs Golden State (6º) y Phoenix (4º) contra Los Angeles Clippers (5º). En el Este, Philadephia (3º) va contra Brookyln (6º) y Cleveland (4º) contra New York (5º).