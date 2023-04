La jueza de Minas de la Provincia de Salta, María Victoria Mosmann, dispuso que hoy se haga una inspección ocular en el vertedero San Javier, ubicado en la zona sureste de la capital salteña. La medida fue dispuesta en el marco de un amparo presentado por vecinos y vecinas de la zona en contra de la empresa Agrotécnica Fueguina, prestadora del servicio de recolección de residuos, y la Municipalidad de Salta.

Está previsto que la inspección se inicie a las 8 de hoy, con la participación de vecinos y vecinas que presentaron el amparo en el que sostienen que concesionaria está provocando una contaminación ambiental en la zona.

La causa se inició hace 6 años y previamente estaba a cargo del actual ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Domínguez, que dejó su cargo de juez para asumir como funcionario en el gabinete del gobernador Gustavo Sáenz. En febrero de 2019 el entonces juez Domínguez también realizó una inspección ocular. Por otro lado, el Tribunal de Faltas determinò que correspondía que Agrotécnica Fueguina corra con el gasto de la compra de una geomembrana para impermeabilizar el suelo de la trinchera 4 y así habilitarla para la disposición de desechos.

Domínguez (mano arriba) en la visita ocular de febrero de 2019.

Sin embargo, esa inversión no se realizó, la trinchera no se habilitó y desde 2016, se volvió a abrir la trinchera 1, que había sido cerrada en 1999. En 2018, el entonces intendente de la ciudad de Salta, el actual Gustavo Sáenz, sostuvo que el gobierno nacional iba a abonar el monto de la geomembrana, pero su secretario de Ambiente Municipal, Gastón Galíndez, dijo que desde Nación le sugirieron que no hacía falta el material y no se continuó la gestión.

Los vecinos denuncian que después de 6 años, no existen "resultados concretos" en el amparo presentado. Sobre todo, porque no se habilitó la trinchera 4 como se indicaba en la resolución 3227/18, aprobada el 14 de noviembre 2018. "Esa medida mitigaría en parte la contaminación del aire, suelo y agua de toda la zona", expresaron en un comunicado previo a la nueva inspección. Además, cuestionaron que se sigue utilizando la trinchera 1, que "está totalmente colapsada e inhabilitada desde el año 2000", lo que provoca enfermedades respiratorias y en la piel a las familias cercanas al vertedero, según indicaron.

Empezar de nuevo

En diálogo con Salta/12, la vecina de barrio Solidaridad y exconcejala, Jorgelina Franco, manifestó que la nueva inspección ocular significa "volver a patear la pelota", ya que la jueza Mosmann dará "un nuevo comienzo" al tratamiento de la causa. En ese sentido, cuestionó que las medidas dispuestas por el Tribunal de Faltas no fueron cumplidas por la empresa, e incluso no se continúa el proceso que -a pesar de las falencias- ya venía realizando Domínguez. Esto se debe a que siendo juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Domínguez convocó a una audiencia pública en noviembre de 2019 en la que se anunció que la geomembrana que recubriría el suelo de la cuarta trinchera ya estaba en proceso de adquisición.

"Empezamos toda esta causa porque hay una contaminación ambiental en las cercanías del vertedero, sobre todo, cuando volvieron a utilizar la trinchera 1. Eso lo profundizó más", afirmó Franco. La trinchera 1 se dejó de utilizar a inicios de los 2000 debido a que no contaba con los mecanismos para la recolección de líquidos y gases propios de la basura, como sí lo tienen la trinchera 2 y 3. No obstante, se volvió a reactivar después de varios accidentes (mayormente el vuelco de camiones) en la trinchera 3.

Para la referente barrial, la nueva visita judicial "volverá a demostrar lo que venimos denunciando". En la última inspección ocular se había constatado que la altura en la trinchera 1 superaba los 35 metros. "Creemos que todo eso se ha profundizado en estos años", agregó Franco. Ya en 2019, el abogado de los vecinos, Luis Segovia, había afirmado que tras la inspección ocular realizada por Domìnguez cuando era juez, quedó en evidencia "la falta de inversión por parte de Agrotécnica Fueguina, y la falta de control de la Municipalidad de Salta".

A la problemática ambiental, Franco sumó su preocupación por el crecimiento de las muertes y accidentes evitables que se produjeron en el interior del vertedero, como fue el deceso de Facundo Velas (21), aplastado por una máquina usada para enterrar residuos en octubre pasado, o el accidente de noviembre último que padeció Jonathan Iván Colque (25), quien sufrió lesiones en sus piernas por el aplastamiento de una máquina.

"En este último tiempo (las muertes) fueron más seguidas porque la cúspide de la basura lleva a que los maquinistas ya no tengan visión de las personas que están trabajando como recolectores", explicó Franco. En ese sentido, denunció que la empresa no respeta el contrato que firmó con la Municipalidad de Salta, puesto que no invierte en la mejora del servicio en el vertedero y tampoco lleva adelante el cercado forestal en las inmediaciones del lugar. "La violación del contrato es sistemática", insistió la ex legisladora municipal.

La referente barrial confirmó que asistirá a la visita ocular, donde adelantó que también denunciará que la empresa no presentó los certificados de impactos ambientales, lo que representa una "falta gravísima" en su contratación. Pero aseguró que la situación es más grave ya que Agrotécnica Fueguina nunca fue multada por no cumplir las órdenes de la justicia ni las responsabilidades que se le asignaron en la firma del contrato con la Municipalidad de Salta. "Todo esto nos deja ver la connivencia que hay entre la empresa y los distintos gobiernos que pasaron", expresó.