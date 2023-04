"El Fondo Monetario Internacional no intervino en el proceso de reglamentación de la ley. Estamos peleando desde hace un año por este plan de pagos y el FMI no es nuestro tema", aseguró la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, al ser consultada acerca de cuánto influyeron los señalamientos del FMI contra la moratoria previsional para su reglamentación. La evaluación socioeconómica reglamentada el lunes por Anses no evalúa a la baja las estimaciones iniciales del organismo que permitirán a 800 mil personas acceder al derecho de jubilarse.

"El único desvío que tuvo la ley desde su concepción", aclara la directora, "son los tres meses de retraso porque los diputados de la oposición no vinieron a trabajar". Las estimaciones iniciales del organismo indicaban que 800.000 hombres y mujeres iban a poder acceder al derecho previsional durante los dos años que rige la ley, y el estimado no varió. Sin embargo, y de acuerdo a la capacidad instalada de las oficinas de Anses donde se realiza el trámite, calculan que pueden realizar un promedio de 50 mil altas por mes, por lo que llegarían a 645 mil personas contando los meses que restan hasta el 2024: "Trabajaremos los sábados y a contraturno para ponernos al día sino alcanza el tiempo", lamenta Raverta. La ley tenía dictamen desde el año pasado pero no pudo ser tratada en el recinto porque la oposición no daba quórum.

"Lo que sugiere el FMI no es tan distinto a lo de la ley", reflexiona Raverta al repasar los puntos que el directorio del FMI recomienda en su reporte tras la aprobación de las metas 2022. En el informe de más de cien páginas el FMI nombra varias veces a la moratoria previsional, que califica como "gasto inesperado" con una especial preocupación: el costo fiscal que puede significar. Al organismo no le preocupa tanto este año, que calculan sería de 0,2 por ciento del PBI y se cubriría con fondos propios de la Anses. Pero sí para el próximo año, que calcula una erogación de 0,4 por ciento del PBI, aunque desde la Anses no verifican el número y aseguran que el FMI no cuenta con datos profundos para realizar ese cálculo.

Dentro de las recomendaciones, el FMI enumera: aumentar las cuotas que las personas tienen que pagar para poder acceder a la jubilación, mediante una estructura de tipos de interés creciente; permitir el acceso solo a quienes hayan realizado alguna vez aportes al sistema de pensiones, no estén recibiendo otros beneficios sociales y que no puedan acceder al tipo de cambio oficial; y limitar la cantidad de prestaciones para que accedan sólo los sectores vulnerables. Para eso pide una verificación de recursos de los solicitantes.

Con respecto a la tasa de interés, desde el organismo aseguran que las cuotas aumentan en función del aumento de la fórmula de movilidad, y no pueden superar el 29 por ciento de la jubilación,. Las incompatibilidades para el acceso al dólar oficial "ya estaban dentro del decreto reglamentario", aseguran desde el organismo. Para acceder al plan de pago los usuarios deben rechazar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Lo mismo con planes sociales como el Potenciar Trabajo. Esto permite, entre otras cosas, reducir el impacto fiscal de la medida.

Finalmente, la reglamentación de la ley vino acompañada de una evaluación patrimonial, de ingresos y consumos. Pero los ingresos, gastos y patrimonio que un argentino o argentina debe tener para acceder al plan de pagos para comprar años que permitan acceder a una jubilación superan ampliamente las jubilaciones mínimas, el salario mínimo y las canastas de pobreza e indigencia vigentes.

Entre los requisitos se destaca el de contar con un ingreso bruto mensual promedio que no supere el límite vigente para acceder a las asignaciones familiares, que en la actualidad es de 404.062 pesos. El gasto y consumo no podrá superar el 80 por ciento de ese límite, equivalente a 323.249,60 pesos en base a los parámetros actuales. Asimismo, la manifestación patrimonial en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales se calcula en 11.6 millones de pesos hoy. "Desde la moratoria 2014 existen los parámetros socioeconómicos, y los establecemos bajo un criterio de justicia", asegura Raverta. Aquellos adultos que no cumplan con estos parámetros, pueden acceder a la moratoria haciendo el pago en una sola cuota.

El primer día de registro cumplió el objetivo, y ya hay 2290 argentinos que iniciaron su trámite de jubilación. "Todos tienen que ir porque el que tiene una incompatibilidad puede hacerlo en una cuota por ejemplo", asegura Raverta que insiste en desalentar a los gestores: "Es un tramite gratuito, sin intermediarios".

Plan de Pago de Deuda Previsional

Con el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional las argentinas y argentinos que no llegan a cumplir con los 30 años de aportes tienen la posibilidad de regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación. Para solicitar turno ingresar con Clave de la Seguridad Social en anses.gob.ar; Turnos y seleccionar la opción Para Plan de Pago Deuda Previsional - Asesoramiento Jubilación.

¿A quiénes alcanza?

● Mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos.

● Podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.

● El Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

● El monto a descontar no puede exceder las 120 cuotas mensuales ni el 30 por ciento del haber mínimo vigente. Para más información, las personas interesadas pueden ingresar aquí.