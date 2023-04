Cristian Mario Ochoa, que intentó asesinar a su pareja Marisol Castro el pasado 7 de enero en la ciudad de Chamical, será trasladado a la Alcaidía de la capital riojana por disposición de la Justicia. Así lo determinó la Cámara Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción de Chamical y que preside Pablo Ricardo Magaquian. Está imputado por el delito de “homicidio calificado en grado de tentativa (femicidio)en flagrancia. Castro padecía violencia de género y recibió varias puñaladas por la que tuvo que ser hospitalizada. Tiene secuelas en su voz, riñón y pulmones y tiene que realizarse una cirugía en sus cuerdas vocales. Fue atacada por su entonces pareja cuando fue a buscar sus pertenencias en el departamento que compartían.

Desde su cuenta de Facebook Marisol Castro pidió a “los jueces de Chamical que actúen para que el potencial femicida no logre su objetivo de quitarle la vida”. “Hoy puedo pedir justicia, por favor no esperen que me convierta en un número más, no dejen que me convierta en una muerta más. Jueces de Chamical, les imploro que hagan justicia y me den una noche de paz, una noche sin miedo. Les imploro que después de 3 mes me regalen una noche sin miedo de ser asesinada”, escribió a la espera del traslado de Ochoa.

La resolución judicial del 10 de abril, firmada por quienes integran la Cámara de Chamical, expresa que la joven que es policía y fue recientemente designada “manifiesta un estado de temor al desempeñarse en el mismo espacio físico donde se encuentra detenido Ochoa, es decir la comisaría de esa ciudad; y que profundiza su estado de preocupación sumado a que se encuentra bajo tratamiento médicos.

El abogado Castro, Matías Moyano sostiene que hubo ensañamiento y privación ilegítima de la libertad y por ello realizó una presentación en la Cámara para la ampliación de la imputación.

Además del traslado desde la cuenta de Facebook Justicia y protección para Mariso – Chamical piden que la elevación a juicio y la fecha de inicio y recolectaron firmas con el pedido de justicia para la joven chamicalense y más de 700 personas firmaron el petitorio.