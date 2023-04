Los míticos Caballeros de la Quema vuelven a hacer presentaciones en vivo y por primera vez llenaron el Luna Park. Oriundos del Oeste bonaerense, la banda está festejando los 25 años de su disco “La paciencia de la araña”, éxito absoluto de ventas en 1998. Integrada por sus miembros originales, el cantante Iván Noble, los guitarristas Martín Mendez y Pablo Guerra y el baterista Javier "Nené" Cavo, vuelve la banda que llenó los corazones de la escena porteña en los años 80 y 90. Después de su separación en 2001 a causa de la trágica muerte de Ariel Garfield Caldara, tecladista de la banda desde 1996, la banda dejó de tocar en vivo hasta 2017. Volvió en el Festival Provincia Emergente que se realizó en La Plata, ante una convocatoria de más de 25 mil personas.

Desde ese momento, en 2019 ofrecieron un recital en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. En 2020, se presentaron en el Cosquín Rock. Durante la pandemia de la covid-19, presentaron un show llamado "Mientras haya luces en el Tortoni", que se transmitió vía streaming desde el Café Tortoni.

Sin embargo, pareciera que esta vuelta es definitva. A partir de su show en el Luna Park, la banda del Oeste dará inicio de una gira nacional que los llevará a distintos puntos del país como Mar del Plata (el 29 de abril, en GAP), Córdoba (el 13 de mayo, en el Espacio Quality), Mendoza (el 20 de mayo, en el Arena Maipú), Santa Fe (3 de junio, en el Estadio Cubierto de Unión) y Rosario (el 24 de junio, en el Metropolitano).

“La paciencia de la araña” es el quinto trabajo discográfico de Los Caballeros de la Quema, editado en 1998. Incluye temas icónicos de la banda, como “Oxidado”, “Rajá rata” y “Avanti Morocha”. El disco significó el gran éxito y el mejor momento en la carrera de la banda, que había sido creada en 1989.

La banda está fuertemente conectada territorialmente. Tres exalumnos del colegio Dorrego de Morón habían formado una banda a fines de los ochenta, de rock sinfónico, llamada El Aleph. Ellos fueron el embrión de lo que tiempo después serían Los Caballeros de la Quema. El nombre lo adoptaron cuando encontraron en una revista una nota al humorista Pepe Marrone, donde contaba que su primera troupe de circo se había llamado Los Caballeros de la Quema.

Ahora, con la excusa de esos 25 años, Los Caballeros están más que entusiasmados por volver a los escenarios masivos. “Caímos que se cumplían 25 años de La paciencia… y nos pareció una coartada perfecta para juntarnos más seguido. Para hacer el Luna Park, que era una deuda que teníamos con nosotros mismos y para salir un poco de gira. El tema del aniversario por ahí era la excusa que necesitábamos para dedicarnos seis meses enteros a la banda”, afirmó Iván Noble.

A pesar de que muchas fechas de Los Caballeros se vienen en el territorio nacional, la vuelta definitva todavía es solamente una intención. “Lo único que sabemos es que hasta junio tenemos estos shows y estamos entusiasmados y contentos. No hay que hacerse promesas, no hay contrato. No tenemos esa cosa de obligación. Hay bandas que tienen el kiosko muy armado y es difícil desarmarlo, como algunos matrimonios. No es el caso nuestro”, afirma Noble.

“Varias, diría que la mitad del disco, no lo habíamos tocado desde entonces. A mí siempre fue uno de los asuntos que más me inquietaba saber, cómo me iba a llevar personalmente con las canciones que hacía veinte años no solo que no tocaba, sino que no escuchaba. En el noventa por ciento de los casos, me llevé una gratísima sorpresa porque algunas me gustaron más que antes, porque me parece que nos quedan bien o, en realidad, en términos generales, la banda es mejor ahora que hace 25 años. Tiene su lógica ¿no? Por las condiciones técnicas, que son mejores ahora que hace 25 años, y también por una cuestión de maduración o añejamiento musical que todos tenemos con el tiempo” señaló.

Los Caballeros de la Quema se presentan a revivir los clásicos de los 90 mañana, a las 21hs, en el Teatro Luna Park, por primera vez en su historia. Las entradas están agotadas.