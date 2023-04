Últimamente el cineasta español Pedro Almodóvar viene apostando por proyectos en habla inglesa. El último es el western Extraña forma de vida (Strange Way of Life), un cortometraje protagonizado por Ethan Hawke y el hombre del momento, el actor chileno nacionalizado estadounidense Pedro Pascal.

Según el director de Átame y Todo sobre mi madre, esta nueva producción es una especie de respuesta a Secreto en la montaña (Brokeback Mountain, 2005), el filme de Ang Lee protagonizado por Jake Gyllenhaal y Heath Ledger.

Extraña forma de vida (Strange Way of Life) se verá por primera vez en las salas del Festival de Cannes —aunque no abrirá el certamen, como se había rumoreado antes de que el director del festival, Thierry Frémaux, lo desmintiera—.

La proyección del cortometraje —cuyo título, según explicó Almodóvar, alude al famoso fado de Amalia Rodrigues y cuya letra sugiere que "no hay forma de vida más extraña que la que se vive dando la espalda a tus propios deseos"— estará seguida de una conversación con el director y su equipo, compuesto, entre otros, por el productor Agustín Almodóvar y el compositor Alberto Iglesias, colaboradores habituales.

Además de los mencionados Ethan Hawke y Pedro Pascal, el elenco se completa con Manu Ríos, George Steane, José Condesa y Sara Sálamo.

Junto con el primer póster oficial, se lanzó también la sinopsis del filme: "Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes, ambos -el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro- trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad".

Es el segundo proyecto en inglés del español. El primero fue La voz humana, protagonizada por Tilda Swinton, un cortometraje que dura media hora y es una adaptación libre de la obra teatral original de Jean Cocteau. La pieza cuenta la historia de una mujer que, desesperada, espera el llamado por teléfono de su amante, que la acaba de abandonar.

El corto se filmó en tiempo récord, ante la emergencia de la pandemia de coronavirus. Se trata de la primera película en inglés del director nacido en La Mancha en 1949, responsable de films como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, Hable con ella y Volver. Se trata de su primera colaboración con Swinton, ganadora en 2007 del Oscar a la mejor actriz secundaria por Michael Clayton.