FESTIVALIPSIS ► Massive Attack y Primal Scream encabezarán el regreso del Music Wins (2/11, Mandarine Park), que ya tiene entradas en venta y también anunció a Tash Sultana, L'Imperatrice, The Whitest Boy Alive, Yo La Tengo y Fcukers.

RONDA DE FREE ► El MC mexicano Aczino, único tricampeón internacional de la máxima competencia global de freestyle, se sumó a Red Bull Batalla Nueva Historia, el evento aniversario por los 20 años de batallas en Argentina (29/11, Tecnópolis), que ya tenía asegurados otras glorias como Bnet, Fat N, Dtoke, Skone, EXE, Azuky, Frescolate, Noult, Rapder, Invert y Arkano.

LA VOZ DEL ESTADIO ► María Becerra anunció su regreso al Monumental, esta vez con un show inmersivo 360º y la máxima capacidad disponible para el estadio River, con 85 mil personas: será el 12/12, con venta general de entradas a partir del martes 12/8 vía AllAccess.

PANTALLAZOS ► Este domingo 10/8 arranca en HBO Max la segunda temporada de Twisted Metal, la serie de acción, volantes y comedia basada en el clásico juego tuerca de PlayStation ► Y en DirecTV GO ya estrenó el episodio final de la saga documental Maradona, el juicio que no fue, sobre el escándalo alrededor de la jueza que boicoteó la causa sobre la muerte del 10.

MUCHO TEXTO ► Hasta el domingo 10/8, sigue en C Art Media la edición 2025 de la Feria de Editores FED, encuentro gratuito que celebra el mundo del libro con charlas de autorxs y editorxs, stands, propuestas familiares y actividades sobre traduccón, cine y otros universos hermanos de la literatura.

PASAME LA DATA ► Cierra la muestra Des-control: micropolíticas de resistencia, con imágenes de las represiones y resistencias ocurridas en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante el actual gobierno, realizadas por las fotoperiodistas Alejandra Morasano (del NO de Página|12) y Rocío Bao (Infonews), el sábado 9/8 desde las 18 en ARGRA, Venezuela 1433 ► Y flash tuerca promete la expo Íconos Sobre Ruedas, con autos célebres de la ficción y la realidad, como la Ferrari de Diego Maradona, los altos carros de la princesa Diana o Marilyn Monroe y el DeLorean de Marty McFly en Volver al futuro (12 al 24/8, Costa Salguero)

HACELA SIMPLE ► Nos habían quedado colgadas unas canciones de julio, cortesía de Un Muerto Más ("Quereme"), La Bomba de Tiempo ("Nocturna"), Potra ("Amantes de verano"), Muñecas + Pehuenche ("Triste corazón"), Andry Bett + Doppel Gangs ("Todo tranca"), Terapia ("Suelta el celular"), Nina Suárez ("Hoy cuando salga de casa"), El Club Audiovisual ("No soy yo"), Alma ("Quemémonos"), Carolina Mama + Mat Alba ("Dos almas"), Hana Fox ("Kiss Kiss"), Vipisita ("Matilda"), Reybruja ("Piso 20"), Atrás Hay Truenos ("Ciego"), Dedo de Mono + Ziberia ("Armatelo"), Homogénica ("Fan"), Acostadetodo ("Algo tuyo"), Pablo SK ("Dónde vas?"), Kill Flora ("Estaba tan segura"), Joaquín Bressan + Manu Quieto ("Avión de papel"), Crixta + Sabrina Soul ("Ya no"), Martín Allende ("Lejos"), Este verano no fui a la playa ("Mar del Plata"), Juan Navia ("Condena"), Manuela de las Casas ("Manos en las plantas"), Anabel G ("Perla"), Piedad y Traición ("Un loco lindo") y Feriados ("Gitanos").





