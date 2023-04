Al ser consultado sobre las 10 mejores novelas argentinas, ChatGPT, el famoso programa de inteligencia artificial (IA) de OpenAI —la empresa fundada por Elon Musk—, elaboró un ranking en el que consideró el impacto cultural, la calidad literaria y la relevancia histórica de cada obra. En el puesto número 1, ubicó a “Rayuela” de Julio Cortázar.

1. "Rayuela" de Julio Cortázar

“Esta novela ha sido considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y ha influenciado a numerosos escritores. Su estilo experimental y su trama laberíntica la convierten en una obra única e innovadora”, indicó.

2. "El Aleph" de Jorge Luis Borges

Acerca de esta obra, destacó que su autor es uno de los escritores más importantes de la literatura argentina, mientras que “El Aleph” es una de sus obras más emblemáticas. “En ella, Borges explora temas como la identidad, el tiempo y la memoria a través de una serie de relatos fascinantes”, precisó.



3. "La ciudad y los perros" de Mario Vargas Llosa

Aunque Vargas Llosa es peruano y la novela se desarrolla en un colegio militar de Lima, destacó que la obra “ha sido considerada clave en la literatura latinoamericana. En ella, el autor aborda temas como la violencia, la corrupción y el poder”.

4. "El Túnel" de Ernesto Sabato

“Esta novela ha sido considerada una de las mejores de la literatura argentina”, indicó, mientras que detalló que “en ella, Sabato explora la soledad y la angustia existencial a través de la historia de un hombre obsesionado con una mujer”.

5. "La fiesta del chivo" de Mario Vargas Llosa

Aunque esta novela también es del autor peruano, al igual que “La ciudad y los perros”, y se desarrolla en otro país —República Dominicana—, el ChatGPT subrayó “la influencia que ha tenido en la literatura argentina y latinoamericana en general”. “En ella, Vargas Llosa aborda la dictadura de Trujillo y su impacto en la sociedad dominicana”, agregó.

6. "Los pasos perdidos" de Alejo Carpentier

“Esta novela es una de las más importantes del llamado realismo mágico y ha sido considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana. En ella, Carpentier narra la historia de un músico que busca el origen de la música y la cultura”, indicó.

7. "El matadero" de Esteban Echeverría

El cuento escrito por Esteban Echeverría fue considerado por el chat como una "novela corta" que fundó el género gauchesco y se convirtió en "un clásico de la literatura argentina". En ella, "Echeverría critica la violencia y la barbarie en la sociedad argentina del siglo XIX", precisó.



8. "Adán Buenosayres" de Leopoldo Marechal

Acerca de esta novela, el ChatGPT subrayó que “es considerada una de las obras más importantes de la literatura argentina del siglo XX. En ella, Marechal explora la identidad argentina y la relación entre la cultura y la política”.

9. "La invención de Morel" de Adolfo Bioy Casares

“Esta novela ha sido considerada una obra maestra del género de ciencia ficción y ha influenciado a numerosos escritores. En ella, Bioy Casares narra la historia de un hombre que se enamora de una mujer en una isla misteriosa”, detalló.

10. "El juguete rabioso" de Roberto Arlt

“Esta novela es una crónica de la vida en los barrios marginales de Buenos Aires en la década de 1920. La obra es una reflexión sobre la identidad, la rebeldía y la marginalidad, y ha sido considerada una de las obras más importantes de la literatura argentina”, aseguró.

ChatGPT: qué es y cómo funciona

ChatGPT causó sensación en todo el mundo por su capacidad para generar en cuestión de segundos textos de calidad utilizando una tecnología conocida como “Grandes Modelos Lingüísticos”.

Al consultar a la misma herramienta sobre de qué se trata, el propio chat respondió ser “un modelo de lenguaje (...) diseñado para responder de manera inteligente a preguntas y comentarios de forma natural y coherente, imitando el lenguaje humano”.

Su conocimiento “está limitado a lo que se me han enseñado a través del entrenamiento en grandes conjuntos de datos, no tengo acceso a internet para buscar información adicional y no tengo conocimientos especializados en ningún campo en particular, por lo que no puedo brindar información detallada o realizar tareas complejas que requieran conocimientos especializados”.

