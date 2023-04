Lionel Messi fue elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo de 2023 por la revista Time, en su clásico listado anual que incluye a deportistas, empresarios, políticos y artistas. Además del capitán argentino, este año figuran personalidades como Kylian Mbappé, Elon Musk, Joe Biden, Olena Zelenska, Beyoncé, Drew Barrymore, Pedro Pascual y Michael B. Jordan.

El rosarino y delantero del París Saint-Germain (PSG), campeón del Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina, fue incluido en la categoría “Titanes” y su perfil fue escrito por el extenista suizo Roger Federer, considerado uno de los mejores del mundo en la historia de ese deporte.

“Los récords de goles y campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser relatados aquí. Lo que me llama la atención de él es su grandeza constante durante tantos años. Esto es tan difícil de lograr y luego de mantener”, escribió Federer que destacó al rosarino “como un mago", y a su "pases angulosos son obras de arte". "Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión”, expresó.

“Mi carrera acaba de llegar a su fin. Ahora me doy cuenta de cuánto peso llevamos los atletas. Pero en nuestra vida diaria, ni siquiera nos damos cuenta. Para un jugador de fútbol como Messi, ese peso probablemente se sienta más grande, ya que representa tanto a un club de renombre mundial como a un país muy apasionado”, agregó.

En ese sentido, recordó que “la victoria de Argentina en la Copa del Mundo fue magnífica. La salida de millones de aficionados a las calles de Buenos Aires para celebrar fue un momento increíble en el deporte, presenciado en todo el mundo. Incluso aquellos que no siguen el fútbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del juego más popular del mundo”.

Hacia el final, dijo que sus jugadores favoritos al crecer fueron Diego Armando Maradona y Gabriel Batistuta. “Ellos me inspiraron. Ahora, Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega en el campo. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo”, cerró.

Más figuras reconocidas por la revista Time

El listado incluye múltiples figuras destacadas, como el futbolista francés Kylian Mbappé, compañero de Messi en el PSG, y la tenista polaca Iga Natalia Świątek​a, quien ocupa la primera posición del ranking WTA.

En la categoría de Messi figuran la actriz norteamericana Angela Basset; la conductora televisiva india Padma Lakshmi, el empresario Elon Musk, la cantante Beyoncé, la empresaria y viuda de Steve Jobs, Laurene Powell; el científico sueco Johan Rockstrom; la estrella de NFL Patrick Mahomes; la directora estadunidense Gina Prince-Bythewood; la directora ejecutiva de CVS Health, Karen Lych; el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew; los creadores de la vacuna Pfizer, Ozlem Tureci y Ugur Sahin; y la historiadora estadounidense Deborah Lipstadt.

Dentro de el listado de “Artistas”, está Michael B. Jordan, actor estadounidense protagonista de la trilogía de Creed; la actriz y productora estadounidense Drew Barrymore, el actor irlandés Colin James Farrell, quien estuvo nominado en la terna de mejor actor en los Oscar por la película "Almas en pena" de Inisherin, y la actriz Lea Michele, conocida por su papel de Rachel Berry en la serie Glee.

Entre los "Íconos", aparecen a la actriz estadounidense Jennifer Coolidge, principalmente conocida por su personaje de Jeanine en la serie de películas de American Pie; Ke Huy Quan, el actor vietnamita-estadounidense que ganó el Oscar 2023 a Mejor actor secundario por "Todo en todas partes al mismo tiempo"; el actor chileno Pedro Pascal, quien interpreta a Joel Miller en The Last of Us, y el Rey Carlos III del Reino Unido, quien asumió tras la muerte de Isabel II.

En los “Líderes”, está Olena Zelenska, actual primera dama de Ucrania; el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; el de Estados Unidos, Joe Biden; y el de Colombia, Gustavo Petro, entre otros. Y en los "Pioneros" aparece la modelo estadounidense Bella Hadid; la rapera estadounidense Doja Cat; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; y la alpinista Mikaela Shiffrin, entre otros.