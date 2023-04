El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que "no va a renunciar" a que el Estado proteja a los ciudadanos y a las empresas, sostuvo que su Gobierno tiene "responsabilidad fiscal" pero advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debe "asfixiar" al país cuando se atraviesa la peor sequía desde 1929.



"Otros que sigan considerando que el Estado está de más, apostando a que desaparezca", dijo el titular del Ejecutivo en referencia a dichos de dirigentes de la oposición, Mauricio Macri y Javier Milei, que usaron la frase "dinamitar el Estado" para aludir a la intención compartida de una privatización en masa de activos públicos.

"Nosotros no vamos a renunciar a estas ideas, y más en este año tan difícil, vamos a generar las condiciones para no sacarle a nadie lo que tiene como derecho, a la salud, al trabajo; no vamos a dejar a ninguna pyme sin el apoyo del Estado ni a ningún trabajador, ni a quien no tiene trabajo sin un Estado preocupado por su situación. Ni un paso atrás", expresó el presidente al inaugurar una exposición de diseño e innovación industrial en el Centro Cultural Kirchner.

"No vamos a renunciar a estas ideas, como ya se lo expliqué al Fondo (Monetario Intrernacional) mil veces, y hoy lo escuchaba a Lula (presidente de Brasil) decirle al FMI que "no puede asfixiar a la Argentina", desde Beijing (en el acto de asunción de Dilma Rousseff como presidente del Banco de Desarrollo del BRICS). Le agradecí, una vez más, porque tus palabras sirven para que nos entiendan más, le dije. Y menos cuando estamos pasando por lo que estamos viviendo", dijo Alberto Fernández en relación a las consecuencias económicas de la sequía, a lo cual también se refirió la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el discurso de inauguración de la Asamblea Anual conjunta con el Banco Mundial (ver nota aparte).

"Ya se lo dije al Fondo; tenemos responsabilidad fiscal, no nos interesa estar imprimiendo a lo loco, pero estamos padeciendo la peor sequía que el país haya sufrido desde 1929; eso nos privó de ingresos de divisas por 17000 a 20000 millones dólares, que al no ingresar no nos permiten acumular reservas, nos complican las compras de insumos importados para muchas pymes y, fiscalmente, serán más de 10 mil millones de dólares que se dejarán de producir y dejarán de pagar impuestos", precisó el presidente.

Las palabras del Presidente llegan mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, participa en Washington de las reuniones de la primavera boreal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.



"Vamos a seguir poniendo todo el pecho, vamos a seguir poniendo toda la garra. Vamos a poner al pie a la Argentina definitivamente de pie para que camine de una vez y para siempre, pero esta vez no lo vamos a hacer importando productos, lo vamos a hacer produciendo productos", subrayó.



Al inicio del acto, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, señaló que la feria inaugurada está "incluida” en el proyecto nacional de un Gobierno que apuesta a la producción y que no concibe uno “vinculado a la especulación financiera”.



“Para salir de sus problemas crónicos como la restricción externa, se sale de una sola forma: creciendo”, dijo el secretario. De Mendiguren reconoció que los años de Fernández en el Gobierno “no fueron fáciles”, pero señaló que en 2020, durante la pandemia, se vivió “el mayor rescate del que tenga memoria”, cuando el Estado pagó los salarios de los trabajadores de diversas empresas a través del Programa ATP.



La exposición inaugurada presenta las novedades en materia de diseño e innovación industrial logradas por más de 400 pymes de todo el país. Se considera la exposición más grande en esa temática realizada en el país en los últimos 50 años.